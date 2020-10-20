1 IRR 兌 CHF

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伊朗里亞爾 兌換為 瑞士法郎 最近更新時間：Jul 3, 2024, 19:30 UTC

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1 IRR0.0000212433 CHF
5 IRR0.000106216 CHF
10 IRR0.000212433 CHF
25 IRR0.000531082 CHF
50 IRR0.00106216 CHF
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1,000 IRR0.0212433 CHF
5,000 IRR0.106216 CHF
10,000 IRR0.212433 CHF

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CHF
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IRR
1 CHF47,073.8 IRR
5 CHF235,369 IRR
10 CHF470,738 IRR
25 CHF1,176,840 IRR
50 CHF2,353,690 IRR
100 CHF4,707,380 IRR
500 CHF23,536,900 IRR
1,000 CHF47,073,800 IRR
5,000 CHF235,369,000 IRR
10,000 CHF470,738,000 IRR

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