1 IRR 兌 CAD

XE 貨幣轉換器
IRR
CAD
|1 IRR
|0.0000321278 CAD
|5 IRR
|0.000160639 CAD
|10 IRR
|0.000321278 CAD
|25 IRR
|0.000803195 CAD
|50 IRR
|0.00160639 CAD
|100 IRR
|0.00321278 CAD
|500 IRR
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|1,000 IRR
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|5,000 IRR
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|10,000 IRR
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1 IRR = 0 CAD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000032774
|0.000033017
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000032036
|0.000031965
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000032473
|0.000032548
波動率
|0.43%
|0.59%
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