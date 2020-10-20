1 IRR 兌 AUD

XE 貨幣轉換器
IRR
AUD
|1 IRR
|0.0000351805 AUD
|5 IRR
|0.000175903 AUD
|10 IRR
|0.000351805 AUD
|25 IRR
|0.000879513 AUD
|50 IRR
|0.00175903 AUD
|100 IRR
|0.00351805 AUD
|500 IRR
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|1,000 IRR
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|5,000 IRR
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1 IRR = 0 AUD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000036160
|0.000037259
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000035280
|0.000035198
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000035671
|0.000036061
波動率
|0.52%
|0.73%
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