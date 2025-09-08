比較 PostFinance CHF 與 CNY 的匯率

PostFinance成立於1906年，總部位於伯爾尼，是瑞士郵政的金融部門。它是一家全國性的零售機構，以透過線上和行動管道提供支付、儲蓄和日常銀行服務而聞名，並在遍布郵政網路的服務點提供服務。 PostFinance專注於為瑞士各地的客戶提供便利的帳戶服務、國內和國際轉帳以及便利的投資和退休產品。