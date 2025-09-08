比較 Nordea DKK 與 CNY 的匯率
考慮使用 Nordea 進行從 DKK 到 CNY 的轉帳嗎？比較 Nordea 匯率和費用，以了解使用 Xe 的潛在節省。
關於 Nordea Bank
Nordea Bank是一家源自北歐的領先金融服務集團，以其於北歐地區的強大影響力及對數碼創新的承諾而聞名。該銀行提供全面服務，包括個人及企業賬戶、貸款、投資方案及先進的數碼銀行平台。Nordea為個人、小型企業及大型公司提供服務，憑藉度身訂造的金融產品及國際交易專業知識支援客戶。其對可持續發展、客戶體驗及技術進步的重視，使Nordea成為多個市場中尋求可靠高效銀行方案客戶的可信賴夥伴。
Nordea DKK 到 CNY 的轉帳速度有多快？
使用 Nordea 從 丹麥 到 中國 進行國際轉帳的交付時間根據付款方式和交易時間而有所不同。通常，國際銀行轉帳需要 1 到 5 個工作天。銀行假期和安全檢查等因素也可能影響交貨。檢查 Nordea Bank 的截止時間以避免延誤。
Nordea 到 的轉帳費用是多少？
Nordea 從 DKK 到 CNY 的國際匯款費用取決於匯款金額等因素。通常，轉帳金額越大，費用越低，匯率越好。查看比較表，將 Nordea 費用與 Xe 進行比較。
常見問題
Nordea 提供的將 丹麥克朗 (DKK) 轉換為 中國元，人民幣 (CNY) 的匯率可能包含高於實際中間市場匯率的利潤率。這表示您收到的 中國元，人民幣 可能會少於預期。使用我們的比較表來查看 Nordea 的利率與 Xe 和其他提供者的比較。
Nordea 可能會收取固定轉帳費用、基於百分比的費用或兩者，具體取決於您的轉帳方式和目的地。這些費用（以及匯率）會影響收款人收到的金額。我們的工具將其分解，以便您可以將總成本與 Xe 等其他選項進行比較。
透過 Nordea 從 丹麥克朗 轉移到 中國元，人民幣 通常需要 1 到 5 個工作天。時間取決於截止時間、假期、目的地國家和收款銀行的處理時間。 Xe 為大多數轉帳提供當日送達服務。
Nordea 對國際轉帳可能有每日或每次轉帳限額。如果金額較大，您可能還需要前往分行。 Xe 支援更高的線上匯款限額，為國際轉帳提供靈活性和便利性。
許多提供者（包括 Nordea）可能會根據市場情況更新其匯率。然而，匯率可能每天設定一次，或調整頻率比專用外匯服務的匯率低。 Xe 即時更新匯率，讓您更能控制何時發送。