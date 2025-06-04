比較BBVA EUR和GBP匯率
考慮使用BBVA將資金從EUR轉移到GBP ？比較BBVA匯率和費用，了解使用 Xe 可以節省多少費用。
關於Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
.西班牙對外銀行（BBVA）是一家具有西班牙背景的全球金融集團，以其在數字化轉型和客戶體驗方面的領導地位而聞名。BBVA 提供全面的銀行服務，包括零售、企業和投資銀行業務，以及資產管理和保險。該銀行注重創新、可持續發展和金融教育，幫助客戶高效管理財務。憑藉強大的國際影響力，BBVA 支持跨境交易，並為全球客戶提供提升便利性和可訪問性的數碼工具，使其成為不斷變化的金融格局中的可靠合作夥伴。
從BBVA EUR到GBP轉帳速度有多快？
從歐元成員國到BBVA 英國國際轉帳的到帳時間取決於付款方式和交易時間。國際銀行轉帳通常需要 1 至 5 個工作天。銀行假日和安檢等因素也可能影響送貨。查看Banco Bilbao Vizcaya Argentaria的截止時間，以避免延誤。
BBVA到到轉帳費用是多少？
BBVA國際匯款費用從EUR到GBP取決於匯款金額等因素。通常情況下，大額轉帳手續費更低，匯率也更好。查看比較表，將BBVA費用與 Xe 進行比較。
常見問題集
BBVA所提供的將歐元 ( EUR ) 兌換成英國鎊 ( GBP ) 的匯率可能包含高於實際中間市場匯率的利潤。這表示您收到的英國鎊可能少於預期。使用我們的比較表，看看BBVA的費率與 Xe 和其他供應商的比較。
BBVA可能會收取固定轉帳費用、按百分比收取的費用，或兩者都收取，具體取決於您的轉帳方式和目的地。這些費用，以及匯率，都會影響收款人最終收到的金額。我們的工具會將其分解，以便您可以將總成本與其他選項（如 Xe）進行比較。
從歐元到英國鎊轉帳（使用BBVA通常需要 1 到 5 個工作天。到帳時間取決於截止時間、假日、目的地國家以及收款銀行的處理時間。Xe 為大多數轉帳提供當日送達服務。
BBVA可能對國際轉帳設有每日或單筆轉帳限額。大額提款可能也需要前往分行辦理。Xe 支援更高的線上匯款限額，在進行大額國際匯款時提供彈性和便利性。
許多供應商（包括BBVA ）可能會根據市場情況更新其匯率。但是，匯率可能每天只設定一次，或調整頻率低於專門的外匯服務。Xe即時更新匯率，讓您更能掌控發送時機。