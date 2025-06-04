比較Banking Circle EUR和CHF匯率

考慮使用Banking Circle將資金從EUR轉移到CHF ？比較Banking Circle匯率和費用，了解使用 Xe 可以節省多少費用。

1000
eur
EUR - 歐元
chf
CHF - 瑞士法郎

Xe
兌換匯率
0.894100
匯款費用€0
收款方實際到帳CHF894.10
我們暫時沒有 Banking Circle 此貨幣對的匯率，但您仍可將其報價與 Xe 即時匯率比較，以了解潛在節省。請稍後再來，我們持續擴充數據以提供更多匯率資訊。

關於Banking Circle S.A

.Banking Circle 成立於 2019 年，總部位於盧森堡，是一家泛歐支付銀行。它為金融科技公司、支付服務提供者 (PSP) 和銀行提供即時跨境帳戶、虛擬 IBAN、外匯和結算服務，實現嵌入式融資和低成本國際轉帳。

從Banking Circle EUR到CHF轉帳速度有多快？

從歐元成員國到Banking Circle 瑞士國際轉帳的到帳時間取決於付款方式和交易時間。國際銀行轉帳通常需要 1 至 5 個工作天。銀行假日和安檢等因素也可能影響送貨。查看Banking Circle S.A的截止時間，以避免延誤。

Banking Circle到到轉帳費用是多少？

Banking Circle國際匯款費用從EUR到CHF取決於匯款金額等因素。通常情況下，大額轉帳手續費更低，匯率也更好。查看比較表，將Banking Circle費用與 Xe 進行比較。

為什麼選擇 Xe 而不是傳統銀行來轉帳？

更優惠的價格

我們始終提供優於銀行的利率，讓您的每一分錢都物有所值。對比我們和您的銀行，您就會發現差異。

更低的費用

我們收費更低，所以您節省更多。此外，我們會在您確認轉帳前顯示所有費用，讓您清楚知道您所支付的金額。

更快的轉賬

大部分轉帳都能在當天完成。我們深知快速可靠地將您的資金送達有多麼重要。

Xe 24/5 全球專家轉帳支持

需要國際匯款的協助嗎？我們隨時為您提供協助－立即聯絡我們，獲得個人化支援！

使用 Xe 更高的線上轉帳限額，轉帳更多。

我們提供的網路轉帳限額比傳統銀行更高，讓您一次轉帳可以匯出更多金額。告別大額轉賬，享受更簡單、更有效率的轉帳方式。

Xe 深受全球數百萬客戶的信賴

準備好開始了嗎？

您已將Banking Circle的匯率與 Xe 進行了比較，現在是時候解鎖國際匯款的最佳價值了。只需輕按一下滑鼠，即可完成您的首次轉帳—立即開始，讓您的資金走得更遠！

常見問題集

Banking Circle所提供的將歐元 ( EUR ) 兌換成瑞士法郎 ( CHF ) 的匯率可能包含高於實際中間市場匯率的利潤。這表示您收到的瑞士法郎可能少於預期。使用我們的比較表，看看Banking Circle的費率與 Xe 和其他供應商的比較。

Banking Circle可能會收取固定轉帳費用、按百分比收取的費用，或兩者都收取，具體取決於您的轉帳方式和目的地。這些費用，以及匯率，都會影響收款人最終收到的金額。我們的工具會將其分解，以便您可以將總成本與其他選項（如 Xe）進行比較。

從歐元到瑞士法郎轉帳（使用Banking Circle通常需要 1 到 5 個工作天。到帳時間取決於截止時間、假日、目的地國家以及收款銀行的處理時間。Xe 為大多數轉帳提供當日送達服務。

Banking Circle可能對國際轉帳設有每日或單筆轉帳限額。大額提款可能也需要前往分行辦理。Xe 支援更高的線上匯款限額，在進行大額國際匯款時提供彈性和便利性。

許多供應商（包括Banking Circle ）可能會根據市場情況更新其匯率。但是，匯率可能每天只設定一次，或調整頻率低於專門的外匯服務。Xe即時更新匯率，讓您更能掌控發送時機。