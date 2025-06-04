SWIFT-kod för BBK i Bahrain
SWIFT/BIC-koden för BBK är BBKUBHBMXXX. BBK kan dock använda olika SWIFT/BIC-koder beroende på tjänst eller filial. Om du är osäker på vilken du ska använda, bekräfta med din mottagare eller kontakta BBK direkt.
BBKUBHBMXXX
Bankens namn
BBK
SWIFT-kod
BBKUBHBMXXX
Adress
BBK BUILDING, 43 GOVERNMENT AVENUE
Stad
MANAMA
Land
BAHRAIN
Detta är den huvudsakliga SWIFT/BIC-koden för BBK i Bahrain
Lokala filialer
Nedan hittar du de lokala filialerna för BBK i Bahrain.
Om BBKUBHBMXXX
Den huvudsakliga SWIFT-koden för BBK i Bahrain är BBKUBHBMXXX. Denna kod identifierar bankens huvudkontor för internationella betalningar i Bahrain och används ofta när en filialspecifik kod inte krävs eller är tillgänglig. Om du skickar pengar till ett konto hos BBK i Bahrain och mottagaren inte har angett en lokal filials SWIFT-kod är det vanligtvis ett säkert och pålitligt alternativ att använda BBKUBHBMXXX.
Använda BBKUBHBMXXX
Du kan använda BBKs huvudsakliga SWIFT/BIC-kod BBKUBHBMXXX när du:
Skickar en internationell pengaöverföring till BBK i Bahrain
Mottagaren inte har angett en filialspecifik SWIFT/BIC-kod
BBK behandlar betalningen centralt via sitt huvudkontor
Du vill använda en allmänt accepterad standard-SWIFT/BIC-kod
Kontrollera din SWIFT-betalning för fel
Innan du skickar en SWIFT-betalning, dubbelkolla att SWIFT-koden matchar mottagarens bank och att kontonummer och namn är korrekt angivna. Även små misstag kan försena eller blockera överföringen. Kontakta din bank om du har gjort en överföring med felaktiga uppgifter.
Tar du emot en betalning till BBK i Bahrain?
För att ta emot en internationell betalning till ditt BBK-konto i Bahrain måste du ange korrekt SWIFT/BIC-kod, kontonummer och andra bankuppgifter. Se till att din avsändare har rätt information för att undvika förseningar.
Vanliga frågor
Huvudkontorets SWIFT-kod för BBK är BBKUBHBMXXX. Denna kod används vanligtvis för internationella banköverföringar till bankens huvudkontor i {{city}}. Den identifierar BBK i SWIFT-nätverket och hjälper till att säkerställa att pengarna dirigeras till rätt finansinstitut.
Om du inte känner till ditt lokala bankkontors SWIFT-kod kan du vanligtvis använda huvudkontorets SWIFT-kod (BBKUBHBMXXX) för att ta emot internationella betalningar. Det är dock bäst att bekräfta med din bank för att undvika eventuella förseningar. Du kan hitta rätt kod genom att kontrollera din internetbank, kontakta kundtjänst eller granska ett aktuellt kontoutdrag.
Ja, det är generellt säkert att använda den primära SWIFT-koden (BBKUBHBMXXX) för att ta emot internationella betalningar – särskilt om ditt lokala bankkontor inte har en särskild kod. BBK kommer fortfarande att kunna dirigera pengarna till ditt konto med hjälp av ditt fullständiga kontonummer och andra identifierande uppgifter. Med det sagt, verifiera alltid detta tillvägagångssätt med din bank, särskilt för stora transaktioner.
För att hitta rätt SWIFT-kod för just ditt BBK-kontor har du några alternativ:
Använd vår SWIFT-kodsökare för kontoret – det enklaste sättet att kontrollera om ditt kontor har en unik SWIFT-kod eller om du ska använda huvudkontorets kod (BBKUBHBMXXX).
Logga in på din internetbankplattform hos BBK och granska instruktionerna för banköverföringen.
Kontakta ditt lokala kontor eller ring BBK kundtjänst.
Titta på ett aktuellt kontoutdrag eller checkhäfte, vilket kan innehålla internationella betalningsuppgifter.
Om ditt kontor inte har en unik SWIFT-kod kan du vanligtvis använda BBKUBHBMXXX.
Om du anger fel SWIFT-kod:
Din betalning kan bli försenad eller avvisad.
Pengar kan skickas till fel finansinstitut och det kan ta tid att återkräva dem.
Vissa banker kan ta ut en avgift för returnerade eller felriktade betalningar.
För att undvika detta, dubbelkolla alltid SWIFT-koden och kontoinformationen innan du skickar en överföring.
I de flesta fall behöver du en SWIFT-kod för att ta emot internationella betalningar, eftersom den identifierar den mottagande banken och säkerställer korrekt routing. Beroende på land och överföringsmetod kan avsändaren också behöva ytterligare information som ditt kontonummer, routingnummer eller IBAN.
Ja, BBK har vanligtvis en primär SWIFT-kod (BBKUBHBMXXX) för kontoret samt filialspecifika SWIFT-koder för vissa platser. Om du kan hitta SWIFT-koden för ditt lokala filialkontor är det bäst att använda den för att säkerställa den mest exakta routingen. Om ditt filialkontor inte har en unik kod eller om du är osäker är det i allmänhet acceptabelt att använda den primära koden för att ta emot internationella betalningar.
BBKUBHBMXXX är standard-SWIFT-koden som används för BBKs huvudkontor i {{city}}. Andra BBK-enheter – såsom filialer i olika länder eller affärsenheter – kan ha sina egna SWIFT-koder, särskilt för företags- eller investmentbankverksamhet. Skillnaden ligger i platsen eller affärssyftet, men för de flesta personliga och småföretagsöverföringar till Bahrain är BBKUBHBMXXX den korrekta och tillräckliga koden.
