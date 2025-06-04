SWIFT-koden för SPARKASSE DER STADT FELDKIRCH är
SPFKAT2B XXX
Bankens namn
SPARKASSE DER STADT FELDKIRCH
Stad
Feldkirch
Adress
Sparkassenplatz 1, Feldkirch, Vorarlberg, 6800
Land
AUSTRIA
SWIFT-koden verifieras och uppdateras regelbundet
Totalt
När ska jag använda SPFKAT2BXXX?
SWIFT-koder används för att säkerställa att dina pengar når rätt plats när du skickar eller tar emot pengar över gränserna. Använd SPFKAT2BXXX när du vill skicka pengar till SPARKASSE DER STADT FELDKIRCH på ovanstående adress, stad och land. Bekräfta alltid att SWIFT-koden du använder tillhör destinationsbanken.
Bryter ner SPFKAT2BXXX
SWIFT/BIC-koder består av 8 till 11 bokstäver och siffror för att identifiera en specifik bank och filial i världen.
Bankkod (SPFK): Dessa 4 bokstäver representerar SPARKASSE DER STADT FELDKIRCH
Landskod (AT): Dessa 2 bokstäver visar att bankens land är Österrike.
Platskod (2B): Dessa 2 tecken anger bankens huvudkontor.
Filialkod (XXX): Dessa tre siffror anger en viss gren. BIC-koder som slutar på ”XXX”, det hänvisar till bankens huvudkontor.
SPARKASSE DER STADT FELDKIRCH
|SWIFT-kod
|SPFKAT2BXXX
|SWIFT-kod (8 tecken)
|SPFKAT2B
|Filialkod
|XXX
|Bankens namn
|SPARKASSE DER STADT FELDKIRCH
|Filialnamn
|SPARKASSE DER STADT FELDKIRCH
|Adress
|Sparkassenplatz 1
|Stad
|Feldkirch
|Land
|Österrike
SPARKASSE DER STADT FELDKIRCH kod detaljer
Korrekta SWIFT-koder är avgörande för att undvika problem eller förseningar i dina överföringar. Innan du använder SWIFT-koden, se till att du:
Verifiera banken: Dubbelkontrollera att banknamnet matchar mottagarens bank.
Kontrollera filialnamnet: Om du använder en filialspecifik SWIFT-kod, se till att den här filialen matchar mottagarens filial.
Bekräfta landet: Banker har platser över hela världen. Kontrollera att SWIFT-koden motsvarar destinationsbankens land.
Vanliga frågor om SPFKAT2BXXX
En SWIFT-kod är en unik identifierare som används för att känna igen banker och finansinstitut runt om i världen för internationella penningöverföringar. SWIFT står för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Dessa koder hjälper till att säkerställa att betalningar dirigeras till rätt bank och land. En typisk SWIFT-kod är antingen 8 eller 11 tecken lång och innehåller information om bank, land, plats och ibland en specifik filial.
Inte alltid. Vissa banker använder en enda SWIFT-kod (vanligtvis huvudkontorets kod som slutar på XXX) för alla filialer. Andra tilldelar unika SWIFT-koder till enskilda grenar, ofta med specifika sista tre tecken. Om mottagaren tillhandahåller en filialspecifik kod är det bäst att använda den. Det kan hjälpa till att påskynda behandlingen eller säkerställa att betalningen når rätt plats snabbare.
Du bör använda SPFKAT2BXXX när du skickar eller tar emot internationella banköverföringar till SPARKASSE DER STADT FELDKIRCH i ovanstående stad och adress. Den identifierar mottagarens bank och filial, särskilt när pengar skickas över gränserna via SWIFT-nätverket. Vissa länder och betalningstyper kanske inte kräver en SWIFT-kod, så kontrollera alltid med din mottagare eller bank innan du påbörjar överföringen.
SWIFT/BIC-koden SPFKAT2BXXX är för SPARKASSE DER STADT FELDKIRCHinternationella överföringar. Här är en uppdelning av vad varje del av koden betyder:
SPFK - Detta är bankkoden, som representerar SPARKASSE DER STADT FELDKIRCH
AT - Detta är landsko den, som visar att banken ligger i Österrike
2B - Detta är plat sko den som anger bankens huvudkontor
XXX - Detta är filialkoden, och när den visas som ”XXX” hänvisar den till huvudkontoret eller den primära filialen
Ja, SPARKASSE DER STADT FELDKIRCH kan driva flera grenar. Varje filial kan betjäna olika regioner, erbjuda olika tjänster, och - när det gäller internationella banköverföringar - vissa kan till och med använda distinkta SWIFT-koder. Det är viktigt att identifiera den specifika filial som ditt konto hålls på när du tillhandahåller betalningsinstruktioner.
Om du använder fel SWIFT-kod kan din betalning bli försenad, feldirigerad eller till och med avvisad av den mottagande banken. I vissa fall kan pengarna returneras till avsändaren och ytterligare avgifter kan tillkomma. Se alltid till att SWIFT-koden matchar antingen din filial eller den officiella huvudkontorets kod. Om du är osäker, kontakta SPARKASSE DER STADT FELDKIRCH innan överföringen görs.
