Jämför växelkursen för Rakuten Bank JPY med växelkursen för EUR

Växelkursen som erbjuds av Rakuten Bank för att konvertera Japansk yen (JPY) till Euro (EUR) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre Euro än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur Rakuten Banks kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.