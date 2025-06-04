Jämför leverantörer efter valuta
Välj den valuta du skickar till, så visar vi dig vilka leverantörer som erbjuder de bästa priserna.
Alla valutor
Albansk lekALL
Algerisk dinarDZD
Argentinsk pesoARS
Armenisk dramAMD
Australisk dollarAUD
Azerbajdzjansk manatAZN
Bahamansk dollarBSD
Bahrainsk dinarBHD
Bangladeshisk takaBDT
Barbadisk dollarBBD
Bhutanesisk ngultrumBTN
Boliviansk bolívianoBOB
Bosnisk konvertibilna markaBAM
Botswana pulaBWP
Brasiliansk realBRL
Brittiskt pundGBP
Bruneisk dollarBND
Bulgarisk levBGN
Burmesisk kyatMMK
Burundisk francBIF
Centralafrikansk CFA-franc BEACXAF
CFA-francXOF
CFP-francXPF
Chilensk pesoCLP
Colombiansk pesoCOP
Costaricansk colónCRC
Dansk kronaDKK
Djiboutisk francDJF
Dominikansk pesoDOP
Egyptiskt pundEGP
Emiratisk dirhamAED
Eritreansk nakfaERN
Etiopisk birrETB
EuroEUR
Fiji-dollarFJD
Filippinsk pesoPHP
Gambisk dalasiGMD
Georgiska lariGEL
Ghana cediGHS
Guatemalansk quetzalGTQ
Guinesisk francGNF
Guyansk dollarGYD
Haitisk gourdeHTG
Honduransk lempiraHNL
Hongkong-dollarHKD
Indisk rupieINR
Indonesiska rupierIDR
Israelisk shekelILS
Jamaicansk dollarJMD
Japansk yenJPY
Jordansk dinarJOD
Kambodjansk rielKHR
Kanadensisk dollarCAD
Kapverdisk escudoCVE
Kenyansk shillingKES
Kinesisk yuan renminbiCNY
Komoransk francKMF
Kuwaitisk dinarKWD
Lankesisk rupieLKR
Laotisk kipLAK
Lesotho lotiLSL
Madagaskisk ariaryMGA
Makedonisk denarMKD
Malawisk kwachaMWK
Malaysisk ringgitMYR
Marockansk dirhamMAD
Mauretansk ouguiyaMRU
Mauritisk rupieMUR
Mexikansk pesoMXN
Mocambique meticalMZN
Moldavisk leuMDL
Mongolisk tögrögMNT
Namibisk dollarNAD
Nepalesisk rupieNPR
Nigeriansk nairaNGN
Norsk kronaNOK
Nyzeeländsk dollarNZD
Omansk rialOMR
Östkaribisk dollarXCD
Pakistansk rupiePKR
Papua Nya Guineansk kinaPGK
Paraguayansk guaraniPYG
Peruansk SolPEN
Polsk zlotyPLN
Qatarisk riyalQAR
Rumänsk leuRON
Rwandisk francRWF
Rysk rubelRUB
Salomon-dollarSBD
Samoansk talaWST
Saudiarabisk riyalSAR
Schweiziska francCHF
Serbisk dinarRSD
Seychellisk rupieSCR
Sierra Leonsk leoneSLE
Singaporiansk dollarSGD
Surinamesisk dollarSRD
Svensk kronaSEK
Sydafrikansk randZAR
Sydkoreansk wonKRW
Tadzjikistan-somoniTJS
Taiwanesisk dollarTWD
Tanzanisk shillingTZS
Thailändsk bahtTHB
Tjeckisk kronaCZK
Tongansk pa'angaTOP
Trinidad-dollarTTD
Tunisisk dinarTND
Turkisk liraTRY
Ugandisk shillingUGX
Ungersk forintHUF
Uruguayansk pesoUYU
USA-dollarUSD
Vanuatu-vatuVUV
Vietnamesisk dongVND
Zambisk kwachaZMW