Jämför växelkursen för NCBA Bank KES med växelkursen för GBP

Växelkursen som erbjuds av NCBA Bank för att konvertera Kenyansk shilling (KES) till Brittiskt pund (GBP) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre Brittiskt pund än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur NCBA Banks kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.