Jämför växelkursen för MagNet Bank HUF med växelkursen för JPY

Växelkursen som erbjuds av MagNet Bank för att konvertera Ungersk forint (HUF) till Japansk yen (JPY) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre Japansk yen än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur MagNet Banks kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.