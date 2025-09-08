Jämför växelkursen för Macquarie AUD med växelkursen för GBP

Växelkursen som erbjuds av Macquarie för att konvertera Australisk dollar (AUD) till Brittiskt pund (GBP) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre Brittiskt pund än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur Macquaries kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.