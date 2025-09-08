Jämför växelkursen för Lombard Bank EUR med växelkursen för AUD
Överväger du att använda Lombard Bank för din överföring från EUR till AUD? Jämför växelkurser och avgifter för Lombard Bank för att upptäcka dina potentiella besparingar med Xe.
|Leverantör
|Växlingskurs
|Avgift
|Mottagaren får
1.753500
|€0
$1,753.50Skicka nu
Vi har ännu inte Lombard Bank-kurser för detta valutapar, men du kan ändå jämföra en offert från Lombard Bank med Xe:s livekurs för att se möjliga besparingar. Titta tillbaka snart – vi utökar ständigt vår data för att ge dig fler kurser.
Om Lombard Bank Malta
Lombard Bank, som grundades 1955 i Valletta, är en maltesisk affärsbank. Den betjänar hushåll och företag med insättningar, kort, bolån, finansiering för små och medelstora företag, handelstjänster, treasury och digital bankverksamhet. En relationsdriven modell och selektiv riskaptit stöder lokala företag och samhällsinvesteringar.
Hur snabb är en överföring från Lombard Bank EUR till AUD?
Leveranstider för internationella överföringar med Lombard Bank från EU-medlemsstater till Australien varierar beroende på betalningsmetod och transaktionstidpunkt. Vanligtvis tar internationella banköverföringar 1 till 5 arbetsdagar. Faktorer som helgdagar och säkerhetskontroller kan också påverka leveransen. Kontrollera Lombard Bank Maltas slutdatum för att undvika förseningar.
Vad är överföringsavgifterna från Lombard Bank till ?
Kostnaderna för internationella pengaöverföringar från EUR till AUD beror på faktorer som överföringsbeloppet. Vanligtvis har större överföringar lägre avgifter och bättre växelkurser. Kolla jämförelsetabellen för att jämföra avgifter för Lombard Bank med Xe.
Vanliga frågor
Växelkursen som erbjuds av Lombard Bank för att konvertera Euro (EUR) till Australisk dollar (AUD) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre Australisk dollar än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur Lombard Banks kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.
Lombard Bank kan ta ut en fast överföringsavgift, en procentbaserad avgift eller båda, beroende på din överföringsmetod och destination. Dessa avgifter – tillsammans med växelkursen – påverkar hur mycket din mottagare får. Vårt verktyg analyserar det så att du kan jämföra den totala kostnaden med andra alternativ som Xe.
Överföringar från Euro till Australisk dollar med Lombard Bank tar vanligtvis 1 till 5 arbetsdagar. Tidpunkten beror på sista anmälningsdatum, helgdagar, destinationslandet och den mottagande bankens behandlingstider. Xe erbjuder leverans samma dag för de flesta överföringar.
Lombard Bank kan ha dagliga gränser eller gränser per överföring för internationella överföringar. Du kan också behöva besöka ett kontor för större belopp. Xe stöder högre gränser för onlineöverföringar, vilket erbjuder flexibilitet och bekvämlighet vid internationell överföring av större summor.
Många leverantörer, inklusive Lombard Bank, kan uppdatera sina växelkurser baserat på marknadsförhållandena. Kurserna kan dock sättas en gång dagligen eller justeras mer sällan än de från dedikerade valutatjänster. Xe uppdaterar kurserna live, vilket ger dig större kontroll över när du ska skicka.