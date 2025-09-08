Jämför växelkursen för Julius Baer CHF med växelkursen för CNY
Överväger du att använda Julius Baer för din överföring från CHF till CNY? Jämför växelkurser och avgifter för Julius Baer för att upptäcka dina potentiella besparingar med Xe.
Prata med en valutatexpert idag. Vi kan slå konkurrenternas kurser.
|Leverantör
|Växlingskurs
|Avgift
|Mottagaren får
8.806100
|CHF0
¥8,806.10Skicka nu
Vi har ännu inte Julius Baer-kurser för detta valutapar, men du kan ändå jämföra en offert från Julius Baer med Xe:s livekurs för att se möjliga besparingar. Titta tillbaka snart – vi utökar ständigt vår data för att ge dig fler kurser.
Vi har ännu inte Julius Baer-kurser för detta valutapar, men du kan ändå jämföra en offert från Julius Baer med Xe:s livekurs för att se möjliga besparingar. Titta tillbaka snart – vi utökar ständigt vår data för att ge dig fler kurser.
Om BANK JULIUS BAER AND CO.., ZURICH
Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich (Julius Baer) Julius Baer grundades 1890 och har sitt huvudkontor i Zürich. Banken är en ledande schweizisk privatbank med fokus på förmögenhetsförvaltning. Banken erbjuder diskretionär och rådgivande portföljförvaltning, investeringslösningar, utlåning med säkerhet i tillgångar samt familjekontorstjänster. Med en schweizisk bas och internationella bokningscenter betjänar banken kunder med högt och extremt högt nettoförmögenhet, med betoning på investeringar med öppen arkitektur, diskretion och långsiktiga relationer.
Hur snabb är en överföring från Julius Baer CHF till CNY?
Leveranstider för internationella överföringar med Julius Baer från Schweiz till Kina varierar beroende på betalningsmetod och transaktionstidpunkt. Vanligtvis tar internationella banköverföringar 1 till 5 arbetsdagar. Faktorer som helgdagar och säkerhetskontroller kan också påverka leveransen. Kontrollera BANK JULIUS BAER AND CO.., ZURICHs slutdatum för att undvika förseningar.
Vad är överföringsavgifterna från Julius Baer till ?
Kostnaderna för internationella pengaöverföringar från CHF till CNY beror på faktorer som överföringsbeloppet. Vanligtvis har större överföringar lägre avgifter och bättre växelkurser. Kolla jämförelsetabellen för att jämföra avgifter för Julius Baer med Xe.
Varför överföra med Xe istället för traditionella banker?
Bättre priser
Vi erbjuder konsekvent banköverträffande räntor, vilket ger dig mest valuta för pengarna. Jämför oss med din bank för att se skillnaden.
Lägre avgifter
Vi tar mindre betalt, så du sparar mer. Dessutom visar vi alltid alla avgifter innan du bekräftar din överföring, så att du vet exakt vad du betalar för.
Snabbare överföringar
Majoriteten av överföringar genomförs samma dag. Vi vet hur viktigt det är att dina pengar levereras snabbt och tillförlitligt.
Xe 24/7 expertsupport för globala överföringar
Behöver du hjälp med din internationella pengaöverföring? Vi finns här för att hjälpa dig – kontakta oss idag för personlig support!
Överför mer med Xes högre gränser för online-sändningar
Vi erbjuder högre gränser för onlineöverföringar än traditionella banker, vilket gör att du kan skicka mer i en enda överföring. Säg adjö till att dela upp större belopp och njut av ett enklare och effektivare sätt att flytta dina pengar.
Miljontals människor världen över litar på Xe
Redo att komma igång?
Du har jämfört Julius Baers växelkurser med Xe och det är dags att få det bästa värdet för dina internationella pengaöverföringar. Din första överföring är bara några klick bort – börja nu och ta dina pengar vidare!
Vanliga frågor
Växelkursen som erbjuds av Julius Baer för att konvertera Schweiziska franc (CHF) till Kinesisk yuan renminbi (CNY) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre Kinesisk yuan renminbi än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur Julius Baers kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.
Julius Baer kan ta ut en fast överföringsavgift, en procentbaserad avgift eller båda, beroende på din överföringsmetod och destination. Dessa avgifter – tillsammans med växelkursen – påverkar hur mycket din mottagare får. Vårt verktyg analyserar det så att du kan jämföra den totala kostnaden med andra alternativ som Xe.
Överföringar från Schweiziska franc till Kinesisk yuan renminbi med Julius Baer tar vanligtvis 1 till 5 arbetsdagar. Tidpunkten beror på sista anmälningsdatum, helgdagar, destinationslandet och den mottagande bankens behandlingstider. Xe erbjuder leverans samma dag för de flesta överföringar.
Julius Baer kan ha dagliga gränser eller gränser per överföring för internationella överföringar. Du kan också behöva besöka ett kontor för större belopp. Xe stöder högre gränser för onlineöverföringar, vilket erbjuder flexibilitet och bekvämlighet vid internationell överföring av större summor.
Många leverantörer, inklusive Julius Baer, kan uppdatera sina växelkurser baserat på marknadsförhållandena. Kurserna kan dock sättas en gång dagligen eller justeras mer sällan än de från dedikerade valutatjänster. Xe uppdaterar kurserna live, vilket ger dig större kontroll över när du ska skicka.