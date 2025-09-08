Jämför växelkursen för Intesa Sanpaolo EUR med växelkursen för CHF

Intesa Sanpaolo Bank, med rötter i Italien, är en av Europas ledande bankgrupper och är känd för sin starka närvaro inom detaljhandel, företags- och förmögenhetsförvaltning. Banken erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive privat- och företagsbank, kapitalförvaltning, försäkringar och digitala lösningar. Intesa Sanpaolo är engagerad i att främja hållbar ekonomisk utveckling och innovation, och stödjer kunder med skräddarsydda finansiella produkter och rådgivning. Dess internationella räckvidd och engagemang för ansvarsfulla bankpraxis gör den till ett förstahandsval för privatpersoner och företag som söker stabilitet, expertis och ett framtidsinriktat synsätt på ekonomisk förvaltning i olika regioner.