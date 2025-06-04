Jämför BNA vs Xe

Välj mellan BNA och Xe för din internationella penningöverföring? Jämför valutakurser och avgifter för att upptäcka dina potentiella besparingar med Xe.

1000 $
usd
USD - US-dollar
eur
EUR - Euro

Xe
Växelkurs
0.832900
Överföringsavgift$0
Mottagaren får€832.90
Vi har ännu inte BNA-kurser för detta valutapar, men du kan ändå jämföra en offert från BNA med Xe:s livekurs för att se möjliga besparingar. Titta tillbaka snart – vi utökar kontinuerligt våra data för att ge dig fler kurser.

Varför överföra med Xe istället för traditionella banker?

Better rates

Bättre priser

Vi erbjuder konsekvent bankräntor, vilket ger dig mest valuta för pengarna. Jämför oss med din bank för att se skillnaden.

Lower fees

Lägre avgifter

Vi debiterar mindre, så du sparar mer. Dessutom visar vi alltid alla avgifter innan du bekräftar din överföring, så att du vet exakt vad du betalar för.

Faster transfers

Snabbare överföringar

Majoriteten av överför ingarna genomförs samma dag. Vi vet hur viktigt det är att dina pengar levereras snabbt och pålitligt.

Send money to 190+ countries with Xe

Skicka pengar till fler än 130 länder

Xe gör internationella penningöverföringar enkla och erbjuder stöd för över 190 länder och över 130 valutor. Medan jämförelsetabellen visar växelkurser för stora valutor baserat på de bankdata vi för närvarande har, erbjuder Xe ett mycket bredare utbud av överföringsalternativ utöver vad som visas. Om du inte ser den valuta du behöver, besök vår sida Skicka pengar för att utforska alla tillgängliga valutor och destinationer.

Transfer more with Xe's higher online send limits

Överför mer med Xes högre sändningsgränser online

Vi erbjuder högre överföringsgränser online än traditionella banker, så att du kan skicka mer i en enda överföring. Säg adjö till att dela upp större belopp och njut av ett enklare och effektivare sätt att flytta dina pengar.

Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 expertsupport för global överföring

Behöver du hjälp med din internationella penningöverföring? Vi är här för att hjälpa till - kontakta oss idag för personlig support!

Så skickar du pengar online med Xe

Sign up for free

Registrera dig gratis

Logga in på ditt Xe-konto eller registrera dig gratis. Det tar bara några få minuter, och allt du behöver är en e-postadress.

Get a quote

Få en offert

Låt oss veta vilken valuta du vill överföra, hur mycket pengar du vill skicka och destinationen.

Add your recipient

Lägg till din mottagare

Ange mottagarens betalningsinformation (du behöver uppgifter som namn och adress).

Verify your identity

Verifiera din identitet

För vissa överföringar kan vi behöva id-handlingar för att bekräfta att det verkligen är du och för att hålla dina pengar säkra.

Confirm your quote

Bekräfta offerten

Bekräfta och finansiera din överföring med ett bankkonto, kreditkort eller betalkort – sedan är det klart!

Track your transfer

Spåra din överföring

Se var dina pengar finns och när de kommer fram till mottagaren. Få support via livechatt, telefon eller e-post.

Miljontals människor världen över litar på Xe

Redo att komma igång?

Du har jämfört BNA s växelkurser med Xe och det är dags att låsa upp det bästa värdet för dina internationella penningöverföringar. Din första överföring är bara några klick bort - börja nu och ta dina pengar längre!

Vanliga frågor och svar

Att jämföra leverantörer som BNA och Xe hjälper dig att förstå hur mycket din mottagare faktiskt kommer att få efter avgifter och valutakursskillnader. Även små ränteändringar eller dolda avgifter kan kosta dig mer. Vårt jämförelseverktyg visar dig det verkliga värdet sida vid sida.

BNA kan erbjuda mindre gynnsamma växelkurser än dedikerade penningöverföringsleverantörer. Många leverantörer inkluderar högre påslag i sina priser, vilket innebär att du får mindre för pengarna du skickar.

Ja. Xe regleras i flera länder och använder branschstandardkryptering för att skydda dina data och pengar. Precis som BNA följer Xe strikta efterlevnads- och säkerhetsprotokoll, men med en plattform som är specialbyggd för internationella överföringar.

Många leverantörer begränsar hur mycket du kan överföra online - särskilt för större belopp. Xe stöder högre överföringsgränser online, vilket hjälper dig att flytta mer pengar utan att behöva dela upp transaktioner eller besöka en filial.

Xe erbjuder 24/5 support via livechatt, telefon och e-post, med experter på internationella överföringar. Du behöver inte navigera i allmänna bankcentraler. Vårt dedikerade supportteam förstår valutabetalningar och gränsöverskridande betalningar specifikt.