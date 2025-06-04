Códigos SWIFT/BIC em Cingapura

Precisa de um código SWIFT/BIC para enviar ou receber uma transferência bancária internacional em Cingapura? Utilize nosso diretório para encontrar o código SWIFT correto do seu banco e agência específica. Quer esteja a transferir dinheiro para o Cingapura ou a enviar fundos para o estrangeiro, ter o código SWIFT correto é essencial para transferências fiáveis.