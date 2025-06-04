Códigos SWIFT/BIC em Macedônia
Encontre o código SWIFT/BIC correto para o seu banco. Pesquise por nome do banco e cidade, ou selecione entre os bancos populares em Macedônia.
Precisa encontrar o código SWIFT do seu banco em Macedônia?
Precisa de um código SWIFT/BIC para enviar ou receber uma transferência bancária internacional em Macedônia? Utilize nosso diretório para encontrar o código SWIFT correto do seu banco e agência específica. Quer esteja a transferir dinheiro para o Macedônia ou a enviar fundos para o estrangeiro, ter o código SWIFT correto é essencial para transferências fiáveis.
Por que escolher Xe para enviar dinheiro para Macedônia
Melhores tarifas
Compare-nos com o seu banco e descubra as poupanças. Nossas taxas costumam ser melhores do que as dos principais bancos, maximizando o valor da sua transferência.
Taxas mais baixas
Mostramos todas as taxas antecipadamente, antes de você confirmar a transferência, para que você saiba exatamente o que está pagando. Nossas taxas mais baixas significam mais economia para você.
Transferências mais rápidas
A maioria das transferências é concluída no mesmo dia. Entendemos que, quando se trata do seu dinheiro, o momento certo é crucial.
Perguntas frequentes
O código SWIFT — também conhecido como BIC (Código de Identificação Bancária) — é um padrão internacional para identificar bancos e instituições financeiras. Você precisará do código SWIFT correto em Macedônia para enviar ou receber transferências bancárias internacionais com precisão e segurança.
Você pode encontrar o código SWIFT correto para o seu banco em Macedônia pesquisando nesta página usando o nome do seu banco, cidade ou agência. Você também pode consultar seu extrato bancário ou entrar em contato com sua agência local.
Alguns bancos em Macedônia usam um único código SWIFT para todas as agências, enquanto outros têm códigos específicos para cada agência. É melhor confirmar com seu banco para evitar atrasos ou erros em sua transferência internacional.
Usar o código SWIFT errado para um banco em Macedônia pode resultar em atraso, rejeição ou envio do seu pagamento para a conta errada. Sempre verifique o código com seu banco antes de transferir dinheiro.
Não, um código SWIFT identifica o banco, enquanto um IBAN (Número Internacional de Conta Bancária) identifica a conta individual. Nem todos os bancos em Macedônia usam IBANs, mas ambos podem ser necessários para certas transferências, especialmente na Europa ou no Oriente Médio.
Você pode validar códigos SWIFT em Macedônia da seguinte forma:
Consulte seu banco.
Pesquisando diretórios SWIFT online (como este)
Procure o código no seu extrato bancário.
Isenção de responsabilidade
Os códigos SWIFT, nomes de bancos, endereços e outras informações relacionadas fornecidas nesta página são apenas para fins informativos gerais. Embora nos esforcemos para garantir a precisão, a Xe não garante que as informações estejam completas, atualizadas ou isentas de erros. Os detalhes podem ser alterados sem aviso prévio e podem não refletir os dados mais recentes disponibilizados pelas respectivas instituições financeiras.
A Xe não se responsabiliza pela situação jurídica, situação regulatória ou integridade operacional de qualquer banco, instituição financeira ou intermediário listado. Não endossamos nem verificamos a legitimidade de nenhuma entidade incluída, nem assumimos qualquer responsabilidade pelo uso que você fizer das informações fornecidas.
Quaisquer transações financeiras ou decisões tomadas com base nessas informações são de sua inteira responsabilidade. A Xe não será responsável por quaisquer perdas, atrasos ou danos resultantes da confiança nos dados, nem por quaisquer negociações com terceiros cujas informações sejam exibidas neste site.
Recomendamos que você verifique todos os detalhes de forma independente junto à instituição financeira relevante antes de iniciar qualquer transação.
Este aviso legal está disponível apenas em inglês e não foi traduzido. Embora o restante desta página possa aparecer no idioma selecionado, o aviso legal permanece em inglês para preservar sua precisão e intenção.