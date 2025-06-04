Código SWIFT Sydbank A/S em Dinamarca

Para encontrar o código SWIFT correto para a sua agência Sydbank A/S específica, você tem algumas opções:

Use nosso Localizador de Códigos SWIFT de Agências – a maneira mais fácil de verificar se sua agência possui um código SWIFT exclusivo ou se você deve usar o código da matriz (SYBKDK22XXX).

Acesse sua plataforma bancária online Sydbank A/S e revise as instruções de transferência bancária.

Entre em contato com sua agência local ou ligue para o atendimento ao cliente Sydbank A/S.

Consulte um extrato bancário ou talão de cheques recente, que pode incluir detalhes de pagamento internacional.

Se sua agência não tiver um código SWIFT exclusivo, normalmente você pode usar SYBKDK22XXX.