Código SWIFT CP Bank em Camboja

Para encontrar o código SWIFT correto para a sua agência CP Bank específica, você tem algumas opções:

Use nosso Localizador de Códigos SWIFT de Agências – a maneira mais fácil de verificar se sua agência possui um código SWIFT exclusivo ou se você deve usar o código da matriz (CPBPKHP2XXX).

Acesse sua plataforma bancária online CP Bank e revise as instruções de transferência bancária.

Entre em contato com sua agência local ou ligue para o atendimento ao cliente CP Bank.

Consulte um extrato bancário ou talão de cheques recente, que pode incluir detalhes de pagamento internacional.

Se sua agência não tiver um código SWIFT exclusivo, normalmente você pode usar CPBPKHP2XXX.