Código SWIFT BRAC Bank em Bangladesh
O código SWIFT/BIC do BRAC Bank é BRAKBDDHXXX. No entanto, o BRAC Bank pode usar códigos SWIFT/BIC diferentes dependendo do serviço ou agência. Se não tiver certeza de qual usar, confirme com o destinatário ou entre em contato diretamente com o BRAC Bank.
BRAKBDDHXXX
Nome do banco
BRAC BANK PLC
Código SWIFT
BRAKBDDHXXX
Endereço
ANIK TOWER, FLOOR 11, 220/B TEJGAON GULSHAN LINK ROAD, TEJGAO
Cidade
DHAKA
País
BANGLADESH
Este é o principal código SWIFT/BIC para BRAC Bank em Bangladesh
Filiais locais
Abaixo você encontra as agências locais do BRAC Bank em Bangladesh.
Sobre BRAKBDDHXXX
O código SWIFT principal para BRAC Bank em Bangladesh é BRAKBDDHXXX. Este código identifica a sede do banco para pagamentos internacionais em Bangladesh e é comumente usado quando um código específico da agência não é necessário ou não está disponível. Se você estiver enviando dinheiro para uma conta no BRAC Bank em Bangladesh e o destinatário não tiver fornecido o código SWIFT de uma agência local, usar BRAKBDDHXXX costuma ser uma opção segura e confiável.
Usando BRAKBDDHXXX
Você pode usar o código SWIFT/BIC principal do BRAC Bank, BRAKBDDHXXX, quando:
Enviar uma transferência internacional para BRAC Bank em Bangladesh
O destinatário não forneceu um código SWIFT/BIC específico da agência
O BRAC Bank processa o pagamento centralmente por meio de sua agência principal
Você deseja usar um código SWIFT/BIC padrão amplamente aceito
Verifique se há erros no seu pagamento SWIFT
Antes de enviar um pagamento SWIFT, verifique se o código SWIFT corresponde ao banco do destinatário e se o número da conta e o nome foram inseridos corretamente. Mesmo pequenos erros podem atrasar ou bloquear a transferência. Entre em contato com seu banco se tiver feito uma transferência com dados incorretos.
Recebendo um pagamento para BRAC Bank em Bangladesh?
Para receber um pagamento internacional na sua conta BRAC Bank em Bangladesh, você precisará fornecer o código SWIFT/BIC correto, o número da conta e outros dados bancários. Certifique-se de que o remetente tenha as informações corretas para evitar atrasos.
Perguntas frequentes
O código SWIFT da sede do banco BRAC Bank é BRAKBDDHXXX. Este código é comumente usado para transferências internacionais para a sede do banco em {{city}}. Ele identifica o BRAC Bank na rede SWIFT, ajudando a garantir que os fundos sejam encaminhados para a instituição financeira correta.
Se você não souber o código SWIFT da sua agência local, geralmente poderá usar o código SWIFT da agência principal (BRAKBDDHXXX) para receber pagamentos internacionais. No entanto, é melhor confirmar com seu banco para evitar possíveis atrasos. Você pode encontrar o código correto verificando seu portal de internet banking, entrando em contato com o atendimento ao cliente ou consultando um extrato bancário recente.
Sim, geralmente é seguro usar o código SWIFT da agência principal (BRAKBDDHXXX) para receber pagamentos internacionais, especialmente se a sua agência local não tiver um código específico. O BRAC Bank ainda poderá encaminhar os fundos para a sua conta usando o seu número completo e outros dados de identificação. Dito isso, sempre verifique essa abordagem com o seu banco, especialmente para transações de grande valor.
Para encontrar o código SWIFT correto para a sua agência BRAC Bank específica, você tem algumas opções:
Use nosso Localizador de Códigos SWIFT de Agências – a maneira mais fácil de verificar se sua agência possui um código SWIFT exclusivo ou se você deve usar o código da matriz (BRAKBDDHXXX).
Acesse sua plataforma bancária online BRAC Bank e revise as instruções de transferência bancária.
Entre em contato com sua agência local ou ligue para o atendimento ao cliente BRAC Bank.
Consulte um extrato bancário ou talão de cheques recente, que pode incluir detalhes de pagamento internacional.
Se sua agência não tiver um código SWIFT exclusivo, normalmente você pode usar BRAKBDDHXXX.
Se você inserir o código SWIFT errado:
Seu pagamento poderá ser atrasado ou rejeitado.
Os fundos podem ser enviados para a instituição financeira errada e levar algum tempo para serem recuperados.
Alguns bancos podem cobrar uma taxa por pagamentos devolvidos ou extraviados.
Para evitar isso, sempre verifique o código SWIFT e as informações da conta antes de enviar uma transferência.
Na maioria dos casos, você precisará de um código SWIFT para receber pagamentos internacionais, pois ele identifica o banco destinatário e garante o roteamento correto. Dependendo do país e do método de transferência, o remetente também pode precisar de informações adicionais, como número da sua conta, número de roteamento ou IBAN.
Sim, o BRAC Bank normalmente possui um código SWIFT da agência principal (BRAKBDDHXXX), bem como códigos SWIFT específicos para cada agência. Se você conseguir encontrar o código SWIFT da sua agência local, é melhor usá-lo para garantir o roteamento mais preciso. Se a sua agência não tiver um código exclusivo ou você não tiver certeza, usar o código principal geralmente é aceitável para receber pagamentos internacionais.
BRAKBDDHXXX é o código SWIFT padrão usado para a sede do BRAC Bank em {{city}}. Outras entidades do BRAC Bank — como filiais em diferentes países ou unidades de negócios — podem ter seus próprios códigos SWIFT, especialmente para operações bancárias corporativas ou de investimento. A diferença está na localização ou na finalidade comercial, mas para a maioria das transferências pessoais e de pequenas empresas para Bangladesh, BRAKBDDHXXX é o código correto e suficiente.
