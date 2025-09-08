O código SWIFT do PAYDEN AND RYGEL é
PYDNUS66 XXX
Nome do banco
PAYDEN AND RYGEL
Cidade
LOS ANGELES
Endereço
333 SOUTH GRAND AVENUE, FLOOR 40, LOS ANGELES, CA, 90071
País
UNITED STATES OF AMERICA
O código SWIFT é verificado e atualizado regularmente
Total
US$ 0,00
Quando devo usar PYDNUS66XXX?
Os códigos SWIFT são usados para garantir que seu dinheiro chegue ao destino certo ao enviar ou receber dinheiro internacionalmente. Use PYDNUS66XXX quando quiser enviar dinheiro para PAYDEN AND RYGEL no endereço, cidade e país listados acima. Sempre confirme se o código SWIFT que você está usando pertence ao banco de destino.
Desconstruindo o PYDNUS66XXX
Os códigos SWIFT/BIC são compostos de 8 a 11 letras e números para identificar um banco e uma agência específicos no mundo.
Código do banco (PYDN): Essas 4 letras representam PAYDEN AND RYGEL
Código do país (US): Essas 2 letras mostram que o país do banco é Estados Unidos.
Código de localização (66): Esses 2 caracteres indicam a localização da sede do banco.
Código da agência (XXX): Esses 3 dígitos especificam uma agência específica. Os códigos BIC terminados em "XXX" referem-se à sede do banco.
PAYDEN AND RYGEL
|Código SWIFT
|PYDNUS66XXX
|Código SWIFT (8 caracteres)
|PYDNUS66
|Código da filial
|XXX
|Nome do banco
|PAYDEN AND RYGEL
|Nome da filial
|PAYDEN AND RYGEL
|Endereço
|333 SOUTH GRAND AVENUE, FLOOR 40
|Cidade
|LOS ANGELES
|País
|Estados Unidos
Detalhes do código PAYDEN AND RYGEL
Códigos SWIFT corretos são cruciais para evitar problemas ou atrasos em suas transferências. Antes de usar o código SWIFT, certifique-se de:
Verifique o banco: Verifique novamente se o nome do banco corresponde ao banco do destinatário.
Verifique o nome da filial: Se você estiver usando um código SWIFT específico de uma agência, certifique-se de que essa agência corresponda à agência do destinatário.
Confirme o país: Os bancos têm filiais em todo o mundo. Verifique se o código SWIFT corresponde ao país do banco de destino.
Escolha Xe ao enviar dinheiro para PAYDEN AND RYGEL
Melhores taxas
Compare-nos com o seu banco e descubra as economias. Nossas taxas costumam superar as dos principais bancos, maximizando o valor da sua transferência.
Taxas mais baixas
Mostramos todas as taxas antecipadamente antes de você confirmar sua transferência para que você saiba exatamente o que está pagando. Nossas taxas mais baixas significam mais economia para você.
Transferências mais rápidas
A maioria das transferências é concluída no mesmo dia. Entendemos que, quando se trata do seu dinheiro, o tempo é importante.
Suporte de transferência global especializado 24 horas por dia, 5 dias por semana da Xe
Precisa de ajuda com sua transferência internacional de dinheiro via SWIFT? Estamos aqui para ajudar — entre em contato conosco hoje mesmo para obter suporte personalizado!
A Xe é tem a confiança de milhões de pessoas em todo o mundo
Pronto para enviar dinheiro para PAYDEN AND RYGEL?
O Xe facilita o envio de dinheiro para o PAYDEN AND RYGEL e milhares de outros bancos ao redor do mundo. Com suporte para mais de 130 moedas e transferências para 190 países, você pode enviar dinheiro com confiança.
Perguntas frequentes sobre PYDNUS66XXX
Um código SWIFT é um identificador único usado para reconhecer bancos e instituições financeiras em todo o mundo para transferências internacionais de dinheiro. SWIFT significa Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Esses códigos ajudam a garantir que os pagamentos sejam encaminhados para o banco e o país corretos. Um código SWIFT típico tem 8 ou 11 caracteres e inclui informações sobre o banco, o país, a localização e, às vezes, uma agência específica.
Nem sempre. Alguns bancos usam um único código SWIFT (geralmente o código da matriz terminando em XXX) para todas as agências. Outros atribuem códigos SWIFT exclusivos a cada agência, geralmente com os três últimos caracteres específicos. Se o destinatário fornecer um código específico da agência, é melhor usá-lo — isso pode ajudar a acelerar o processamento ou garantir que o pagamento chegue ao local correto mais rapidamente.
Você deve usar PYDNUS66XXX ao enviar ou receber transferências internacionais para PAYDEN AND RYGEL na cidade e endereço listados acima. Ele identifica o banco e a agência do destinatário, especialmente ao enviar fundos internacionais pela rede SWIFT. Alguns países e tipos de pagamento podem não exigir um código SWIFT, portanto, sempre verifique com o destinatário ou banco antes de iniciar a transferência.
O código SWIFT/BIC PYDNUS66XXX é usado para transferências internacionais para PAYDEN AND RYGEL. Veja a seguir o que significa cada parte do código:
PYDN – Este é o código do banco, que representa PAYDEN AND RYGEL
US – Este é o código do país, indicando que o banco está localizado em Estados Unidos
66 – Este é o código de localização, que identifica a sede do banco
XXX – Este é o código da agência; quando aparece como "XXX", refere-se à agência principal ou matriz
Sim, o PAYDEN AND RYGEL pode operar várias agências. Cada agência pode atender diferentes regiões, oferecer serviços variados e, no caso de transferências internacionais, algumas podem até usar códigos SWIFT distintos. É importante identificar a agência específica onde sua conta está localizada ao fornecer instruções de pagamento.
Se você usar o código SWIFT errado, seu pagamento poderá ser atrasado, extraviado ou até mesmo rejeitado pelo banco destinatário. Em alguns casos, os fundos podem ser devolvidos ao remetente e taxas adicionais podem ser aplicadas. Certifique-se sempre de que o código SWIFT corresponda ao código da sua agência ou da matriz. Em caso de dúvida, entre em contato com o PAYDEN AND RYGEL antes de efetuar a transferência.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.