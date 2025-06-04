O código SWIFT de CALASTONE LTD é
CLAOGB2L ISA
Nome do banco
CALASTONE LTD
Cidade
LONDON
Endereço
FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE, LONDON, GREATER LONDON, EC3V 9DU
País
UNITED KINGDOM
O código SWIFT é verificado e atualizado regularmente
Total
US$ 0,00
Quando devo usar CLAOGB2LISA?
Os códigos SWIFT são usados para garantir que seu dinheiro chegue ao destino certo ao enviar ou receber dinheiro internacionalmente. Use CLAOGB2LISA quando quiser enviar dinheiro para CALASTONE LTD no endereço, cidade e país listados acima. Sempre confirme se o código SWIFT que você está usando pertence ao banco de destino.
Desconstruindo o CLAOGB2LISA
Os códigos SWIFT/BIC são compostos de 8 a 11 letras e números para identificar um banco e uma agência específicos no mundo.
Código do banco (CLAO): Essas 4 letras representam CALASTONE LTD
Código do país (GB): Essas 2 letras mostram que o país do banco é Reino Unido.
Código de localização (2L): Esses 2 caracteres indicam a localização da sede do banco.
Código da agência (ISA): Esses 3 dígitos especificam uma agência específica. Os códigos BIC terminados em "XXX" referem-se à sede do banco.
CALASTONE LTD
|Código SWIFT
|CLAOGB2LISA
|Código SWIFT (8 caracteres)
|CLAOGB2L
|Código da filial
|ISA
|Nome do banco
|CALASTONE LTD
|Nome da filial
|CALASTONE LTD
|Endereço
|FLOOR 4, BIRCHIN COURT
|Cidade
|LONDON
|País
|Reino Unido
Detalhes do código CALASTONE LTD
Códigos SWIFT corretos são cruciais para evitar problemas ou atrasos em suas transferências. Antes de usar o código SWIFT, certifique-se de:
Verifique o banco: Verifique novamente se o nome do banco corresponde ao banco do destinatário.
Verifique o nome da filial: Se você estiver usando um código SWIFT específico de uma agência, certifique-se de que essa agência corresponda à agência do destinatário.
Confirme o país: Os bancos têm filiais em todo o mundo. Verifique se o código SWIFT corresponde ao país do banco de destino.
Escolha Xe ao enviar dinheiro para CALASTONE LTD
Melhores taxas
Compare-nos com o seu banco e descubra as economias. Nossas taxas costumam superar as dos principais bancos, maximizando o valor da sua transferência.
Taxas mais baixas
Mostramos todas as taxas antecipadamente antes de você confirmar sua transferência para que você saiba exatamente o que está pagando. Nossas taxas mais baixas significam mais economia para você.
Transferências mais rápidas
A maioria das transferências é concluída no mesmo dia. Entendemos que, quando se trata do seu dinheiro, o tempo é importante.
Suporte de transferência global especializado 24 horas por dia, 5 dias por semana da Xe
Precisa de ajuda com sua transferência internacional de dinheiro via SWIFT? Estamos aqui para ajudar — entre em contato conosco hoje mesmo para obter suporte personalizado!
A Xe é tem a confiança de milhões de pessoas em todo o mundo
Pronto para enviar dinheiro para CALASTONE LTD?
O Xe facilita o envio de dinheiro para o CALASTONE LTD e milhares de outros bancos ao redor do mundo. Com suporte para mais de 130 moedas e transferências para 190 países, você pode enviar dinheiro com confiança.
Perguntas frequentes sobre CLAOGB2LISA
Um código SWIFT é um identificador único usado para reconhecer bancos e instituições financeiras em todo o mundo para transferências internacionais de dinheiro. SWIFT significa Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Esses códigos ajudam a garantir que os pagamentos sejam encaminhados para o banco e o país corretos. Um código SWIFT típico tem 8 ou 11 caracteres e inclui informações sobre o banco, o país, a localização e, às vezes, uma agência específica.
Nem sempre. Alguns bancos usam um único código SWIFT (geralmente o código da matriz terminando em XXX) para todas as agências. Outros atribuem códigos SWIFT exclusivos a cada agência, geralmente com os três últimos caracteres específicos. Se o destinatário fornecer um código específico da agência, é melhor usá-lo — isso pode ajudar a acelerar o processamento ou garantir que o pagamento chegue ao local correto mais rapidamente.
Você deve usar CLAOGB2LISA ao enviar ou receber transferências internacionais para CALASTONE LTD na cidade e endereço listados acima. Ele identifica o banco e a agência do destinatário, especialmente ao enviar fundos internacionais pela rede SWIFT. Alguns países e tipos de pagamento podem não exigir um código SWIFT, portanto, sempre verifique com o destinatário ou banco antes de iniciar a transferência.
O código SWIFT/BIC CLAOGB2LISA é usado para transferências internacionais para CALASTONE LTD. Veja a seguir o que significa cada parte do código:
CLAO – Este é o código do banco, que representa CALASTONE LTD
GB – Este é o código do país, indicando que o banco está localizado em Reino Unido
2L – Este é o código de localização, que identifica a sede do banco
ISA – Este é o código da agência; quando aparece como "XXX", refere-se à agência principal ou matriz
Sim, o CALASTONE LTD pode operar várias agências. Cada agência pode atender diferentes regiões, oferecer serviços variados e, no caso de transferências internacionais, algumas podem até usar códigos SWIFT distintos. É importante identificar a agência específica onde sua conta está localizada ao fornecer instruções de pagamento.
Se você usar o código SWIFT errado, seu pagamento poderá ser atrasado, extraviado ou até mesmo rejeitado pelo banco destinatário. Em alguns casos, os fundos podem ser devolvidos ao remetente e taxas adicionais podem ser aplicadas. Certifique-se sempre de que o código SWIFT corresponda ao código da sua agência ou da matriz. Em caso de dúvida, entre em contato com o CALASTONE LTD antes de efetuar a transferência.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.