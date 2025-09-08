Compare a taxa de câmbio de OCBC Singapore SGD com GBP
Está pensando em usar o OCBC Singapore para sua transferência de SGD para GBP? Compare as taxas de câmbio e tarifas do OCBC Singapore para descobrir suas potenciais economias com o Xe.
Fale com um especialista em câmbio hoje. Nós podemos superar as taxas dos concorrentes.
|Provedor
|Taxa de Câmbio
|Taxa de Transferência
|Destinatário Recebe
0.556500
|S$0
£556.50Enviar agora
Ainda não temos taxas do OCBC Singapore para este par de moedas, mas você ainda pode comparar uma cotação do OCBC Singapore com a taxa ao vivo da Xe para ver possíveis economias. Volte em breve, estamos sempre expandindo nossos dados para trazer mais taxas.
Sobre Oversea-Chinese Banking Corporation
Fundado em 1932 em Singapura a partir da fusão de bancos locais, o OCBC é um grupo financeiro líder no Sudeste Asiático. Em sua sede em Singapura, oferece serviços bancários de varejo, para PMEs e empresas, cartões, hipotecas, comércio exterior, tesouraria, gestão de caixa, private banking e seguros por meio de afiliadas do grupo. Uma sólida base de capital, presença regional e plataformas digitais premiadas apoiam famílias, empreendedores e multinacionais.
Qual é a velocidade de uma transferência de OCBC Singapore SGD para GBP?
Os prazos de entrega para transferências internacionais com OCBC Singapore de Cingapura para Reino Unido variam de acordo com o método de pagamento e o tempo de transação. Normalmente, transferências bancárias internacionais levam de 1 a 5 dias úteis. Fatores como feriados bancários e verificações de segurança também podem afetar a entrega. Verifique os horários limite do Oversea-Chinese Banking Corporation para evitar atrasos.
Quais são as taxas de transferência de OCBC Singapore para ?
Os custos de transferências internacionais de dinheiro do OCBC Singapore de SGD para GBP dependem de fatores como o valor da transferência. Normalmente, transferências maiores têm taxas mais baixas e melhores taxas de câmbio. Consulte a tabela de comparação para comparar as taxas do OCBC Singapore com as do Xe.
Por que transferir com o Xe em vez de bancos tradicionais?
Melhores taxas
Oferecemos consistentemente taxas imbatíveis para os bancos, garantindo o melhor custo-benefício. Compare-nos com o seu banco para ver a diferença.
Taxas mais baixas
Cobramos menos, para que você economize mais. Além disso, sempre exibimos todas as taxas antes de você confirmar sua transferência, para que você saiba exatamente o que está pagando.
Transferências mais rápidas
A maioria das transferências é concluída no mesmo dia. Sabemos a importância de que seu dinheiro seja entregue com rapidez e confiabilidade.
Suporte de transferência global especializado 24 horas por dia, 5 dias por semana da Xe
Precisa de ajuda com sua transferência internacional de dinheiro? Estamos aqui para ajudar — entre em contato conosco hoje mesmo para obter suporte personalizado!
Transfira mais com os limites de envio on-line mais altos do Xe
Oferecemos limites de transferência online mais altos do que os de bancos tradicionais, permitindo que você envie mais em uma única transferência. Diga adeus à divisão de valores maiores e desfrute de uma maneira mais simples e eficiente de transferir seu dinheiro.
A Xe é tem a confiança de milhões de pessoas em todo o mundo
Pronto para começar?
Você comparou as taxas de câmbio do OCBC Singapore com as do Xe e chegou a hora de descobrir o melhor valor para suas transferências internacionais. Sua primeira transferência está a apenas alguns cliques de distância — comece agora e leve seu dinheiro mais longe!
Perguntas frequentes
A taxa de câmbio oferecida pelo OCBC Singapore para converter Dólar de Cingapura (SGD) para Libra esterlina (GBP) pode incluir uma margem acima da taxa média real de mercado. Isso significa que você pode receber menos Libra esterlina do que o esperado. Use nossa tabela de comparação para ver como a taxa do OCBC Singapore se compara à do Xe e de outros provedores.
O OCBC Singapore pode cobrar uma taxa de transferência fixa, uma taxa percentual ou ambas, dependendo do seu método de transferência e do destino. Essas taxas — juntamente com a taxa de câmbio — afetam o valor recebido pelo destinatário. Nossa ferramenta detalha os valores para que você possa comparar o custo total com outras opções, como o Xe.
Transferências de Dólar de Cingapura para Libra esterlina com OCBC Singapore geralmente levam de 1 a 5 dias úteis. O prazo depende dos horários limite, feriados, do país de destino e do tempo de processamento do banco destinatário. A Xe oferece entrega no mesmo dia para a maioria das transferências.
OCBC Singapore pode ter limites diários ou por transferência para transferências internacionais. Você também pode precisar ir a uma agência para valores maiores. O Xe suporta limites maiores para envios online, oferecendo flexibilidade e conveniência ao transferir valores maiores internacionalmente.
Muitos provedores, incluindo o OCBC Singapore, podem atualizar suas taxas de câmbio com base nas condições de mercado. No entanto, as taxas podem ser definidas uma vez por dia ou ajustadas com menos frequência do que as de serviços de câmbio dedicados. O Xe atualiza as taxas em tempo real, dando a você maior controle sobre quando enviar.