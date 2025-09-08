Compare a taxa de câmbio de NBC CAD com CNY

Banco Nacional do Canadá (NBC) Fundado em 1859 e com sede em Montreal, o Banco Nacional é um dos principais bancos canadenses, com participação de mercado líder em Quebec e presença crescente em todo o país. Oferece serviços bancários de varejo e comerciais — contas, cartões, empréstimos e hipotecas, financiamento para PMEs — além de serviços de gestão de patrimônio e mercado de capitais. Agências em regiões-chave e plataformas digitais robustas atendem famílias, empreendedores e empresas de médio porte.