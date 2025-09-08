Compare a taxa de câmbio de Lloyds GBP com CNY

Lloyds Bank, fundado em 1765, tem sede em Londres, Reino Unido. Como uma das maiores e mais consolidadas instituições financeiras do Reino Unido, o Lloyds atende milhões de clientes por meio de uma rede de agências e serviços bancários digitais. Com forte presença em serviços bancários pessoais, empresariais e comerciais, o Lloyds oferece uma gama completa de serviços financeiros, incluindo serviços bancários diários, hipotecas, poupança, empréstimos, gestão de patrimônio e soluções bancárias corporativas. O Lloyds Bank faz parte do Lloyds Banking Group, um dos principais provedores de serviços financeiros do Reino Unido.