Compare a taxa de câmbio Bankinter Portugal EUR para JPY
Está pensando em usar Bankinter Portugal para sua transferência de EUR para JPY? Compare as taxas de câmbio e tarifas Bankinter Portugal para descobrir sua possível economia com a Xe.
|Fornecedor
|Taxa de câmbio
|Taxa de transferência
|Destinatário recebe
177.566700
|€0
¥177,566.70Enviar agora
Ainda não temos taxas do Bankinter Portugal para este par de moedas, mas pode comparar uma cotação do Bankinter Portugal com a taxa em tempo real da Xe para ver possíveis poupanças. Volte em breve – estamos sempre a ampliar os nossos dados.
Sobre Bankinter S.A. Sucursal em Portugal
.A operar em Lisboa desde 2016, o Bankinter Portugal serve consumidores e empresas com contas, crédito à habitação, crédito ao consumo e a PME, pagamentos e produtos de investimento. Traz o serviço e a consultoria digital do Bankinter para o mercado português, apoiando o mercado imobiliário, empreendedores e profissionais liberais.
Qual a velocidade de uma transferência de Bankinter Portugal EUR para JPY ?
Os prazos de entrega para transferências internacionais com Bankinter Portugal de Países Membros do Euro para Japão variam de acordo com o método de pagamento e o horário da transação. Normalmente, as transferências bancárias internacionais levam de 1 a 5 dias úteis. Fatores como feriados bancários e verificações de segurança também podem afetar a entrega. Verifique os horários limite de Bankinter S.A. Sucursal em Portugal para evitar atrasos.
Quais são as taxas de transferência de Bankinter Portugal para ?
Bankinter Portugal custos de transferência internacional de dinheiro de EUR para JPY dependem de fatores como o valor da transferência. Normalmente, transferências de valores mais altos vêm com taxas menores e melhores taxas de câmbio. Verifique a tabela de comparação para comparar as taxas Bankinter Portugal com Xe.
Por que transferir com a Xe em vez de bancos tradicionais?
Melhores tarifas
Oferecemos consistentemente taxas mais baixas que as dos bancos, garantindo o melhor custo-benefício para o seu dinheiro. Compare-nos com o seu banco para ver a diferença.
Taxas mais baixas
Cobramos menos, para que você economize mais. Além disso, sempre mostramos todas as taxas antes de você confirmar a transferência, para que você saiba exatamente o que está pagando.
Transferências mais rápidas
A maioria das transferências é concluída no mesmo dia. Sabemos o quão importante é que seu dinheiro seja entregue de forma rápida e confiável.
Transfira mais com os limites de envio online mais altos da Xe.
Oferecemos limites de transferência online mais altos do que os bancos tradicionais, permitindo que você envie mais dinheiro em uma única transferência. Diga adeus à divisão de grandes quantias e desfrute de uma forma mais simples e eficiente de movimentar seu dinheiro.
A Xe é tem a confiança de milhões de pessoas em todo o mundo
Perguntas frequentes
A taxa de câmbio oferecida por Bankinter Portugal para converter Euro (EUR) em Iene japonês (JPY) pode incluir uma margem acima da taxa média de mercado real. Isso significa que você pode receber menos Iene japonês do que o esperado. Use nossa tabela de comparação para ver como a taxa da Bankinter Portugalse compara à da Xe e de outros provedores.
Bankinter Portugal poderá cobrar uma taxa de transferência fixa, uma taxa percentual ou ambas, dependendo do método de transferência e do destino. Essas taxas — juntamente com a taxa de câmbio — afetam o valor que o destinatário recebe. Nossa ferramenta detalha os custos para que você possa comparar o custo total com outras opções, como o Xe.
Transferências de Euro para Iene japonês com Bankinter Portugal normalmente levam de 1 a 5 dias úteis. O prazo depende dos horários limite, feriados, país de destino e tempo de processamento do banco destinatário. A Xe oferece entrega no mesmo dia para a maioria das transferências.
Bankinter Portugal pode ter limites diários ou por transferência para transferências internacionais. Para quantias maiores, você também pode precisar visitar uma agência. A Xe suporta limites de envio online mais elevados, oferecendo flexibilidade e conveniência ao transferir quantias maiores internacionalmente.
Muitos provedores, incluindo Bankinter Portugal, podem atualizar suas taxas de câmbio com base nas condições de mercado. No entanto, as taxas podem ser definidas uma vez por dia ou ajustadas com menos frequência do que as dos serviços de câmbio especializados. O Xe atualiza as taxas em tempo real, dando-lhe maior controlo sobre o momento de envio.