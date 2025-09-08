Compare a taxa de câmbio de ABSA Botswana BWP com CAD

Absa Bank Botswana, anteriormente Barclays Bank of Botswana, tem sede em Gaborone e faz parte do Grupo Absa. Com origens que remontam a meados do século XX e renomeado em 2020, é um dos maiores bancos do país. O Absa oferece serviços de contas, cartões, empréstimos e hipotecas, financiamento para PMEs e empresas, gestão de caixa e serviços bancários digitais, tudo isso por meio de uma ampla rede de agências e caixas eletrônicos, além de sólidas equipes de relacionamento.