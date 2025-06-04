A taxa de câmbio AAIB refere-se à taxa que eles oferecem para converter uma moeda em outra durante uma transferência internacional de dinheiro. Essa taxa pode incluir uma margem acima da taxa média de mercado, o que pode reduzir o valor final que o destinatário receberá. Compare a taxa de AAIB com as taxas em tempo real de Xe para ver a diferença.