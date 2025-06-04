Taxa de câmbio AAIB
Está pensando em usar AAIB para sua transferência internacional de dinheiro? Compare as taxas de câmbio e tarifas AAIB para descobrir suas possíveis economias com a Xe.
Fale hoje com um especialista em câmbio. Podemos superar taxas concorrentes.
|Fornecedor
|Taxa de câmbio
|Taxa de transferência
|Destinatário recebe
0.832400
|$0
€832.40Enviar agora
Ainda não temos taxas do AAIB para este par de moedas, mas pode comparar uma cotação do AAIB com a taxa em tempo real da Xe para ver possíveis poupanças. Volte em breve – estamos sempre a ampliar os nossos dados.
Sobre Arab African International Bank
.Fundado em 1964 no Cairo como uma joint venture entre parceiros egípcios e árabes, o AAIB é um banco universal que oferece serviços de financiamento de varejo, corporativo, de investimento e comercial. Atende pessoas físicas e jurídicas por meio de filiais no Egito e em centros regionais selecionados, combinando expertise local com capacidades internacionais e um foco crescente em sustentabilidade e gestão de patrimônio.
Quanto tempo demora uma transferência de dinheiro AAIB ?
Os prazos de entrega para transferências internacionais com AAIB variam de acordo com o método de pagamento, o horário da transação e o país do destinatário. Normalmente, as transferências bancárias internacionais levam de 1 a 5 dias úteis. Fatores como feriados bancários e verificações de segurança também podem afetar a entrega. Verifique o tempo limite de AAIB para evitar atrasos.
Quais são as taxas e custos de transferência de dinheiro de AAIB?
O custo de uma transferência internacional de dinheiro com AAIB depende de muitos fatores, incluindo o valor da transferência e a moeda de destino. Normalmente, transferências de valores mais altos vêm com taxas menores e melhores taxas de câmbio. Verifique a tabela de comparação para comparar as taxas de AAIB com Xe.
Por que transferir com a Xe em vez de bancos tradicionais?
Melhores tarifas
Oferecemos consistentemente taxas mais baixas que as dos bancos, garantindo o melhor custo-benefício para o seu dinheiro. Compare-nos com o seu banco para ver a diferença.
Taxas mais baixas
Cobramos menos, para que você economize mais. Além disso, sempre mostramos todas as taxas antes de você confirmar a transferência, para que você saiba exatamente o que está pagando.
Transferências mais rápidas
A maioria das transferências é concluída no mesmo dia. Sabemos o quão importante é que seu dinheiro seja entregue de forma rápida e confiável.
Suporte especializado em transferências globais 24 horas por dia, 5 dias por semana.
Precisa de ajuda com sua transferência internacional de dinheiro? Estamos aqui para ajudar — entre em contato conosco hoje mesmo para obter suporte personalizado!
Transfira mais com os limites de envio online mais altos da Xe.
Oferecemos limites de transferência online mais altos do que os bancos tradicionais, permitindo que você envie mais dinheiro em uma única transferência. Diga adeus à divisão de grandes quantias e desfrute de uma forma mais simples e eficiente de movimentar seu dinheiro.
A Xe é tem a confiança de milhões de pessoas em todo o mundo
Pronto para começar?
Você comparou as taxas de câmbio de AAIB com as de Xe e agora é hora de obter o melhor valor para suas transferências internacionais de dinheiro. Sua primeira transferência está a apenas alguns cliques de distância — comece agora e faça seu dinheiro render mais!
Perguntas frequentes
As taxas de câmbio de AAIB podem diferir significativamente das de serviços dedicados à transferência de dinheiro. Os bancos tradicionais costumam adicionar uma margem de lucro às suas taxas, o que significa que o destinatário pode receber menos. Use nossa tabela de comparação para ver como AAIB se compara ao Xe e a outros provedores em tempo real.
Comparar AAIB com outros serviços de transferência internacional de dinheiro ajuda você a tomar decisões financeiras mais inteligentes. Pequenas diferenças nas taxas e tarifas podem resultar em economias significativas, especialmente em transferências de valores mais altos. Nossa ferramenta de comparação facilita encontrar a melhor opção para o seu par de moedas específico.
A taxa de câmbio AAIB refere-se à taxa que eles oferecem para converter uma moeda em outra durante uma transferência internacional de dinheiro. Essa taxa pode incluir uma margem acima da taxa média de mercado, o que pode reduzir o valor final que o destinatário receberá. Compare a taxa de AAIB com as taxas em tempo real de Xe para ver a diferença.
Muitos bancos e provedores de transferência de dinheiro—incluindo AAIB— podem cobrar uma taxa de transferência. Essa taxa pode ser fixa ou variar dependendo do valor, destino ou método de transferência. Nossa ferramenta de comparação detalha claramente as taxas e os câmbios para que você possa ver facilmente o custo total.
Os tempos de transferência com AAIB dependem do destino, da moeda e do método de pagamento. Muitas transferências levam de 1 a 5 dias úteis, embora possam ocorrer atrasos devido aos tempos de processamento bancário ou verificações adicionais. Em contraste, o Xe completa a maioria das transferências em poucos minutos.
AAIB pode impor limites diários ou exigir visitas presenciais para grandes transferências. A Xe suporta limites mais altos para transferências online, oferecendo mais flexibilidade ao movimentar grandes quantias, sem a necessidade de dividir pagamentos ou ir a uma agência.