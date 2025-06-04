SWIFT-code van Banco Security in Chile

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Security in Chile is BSCLCLRMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Chile en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Security in Chile en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BSCLCLRMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.