SWIFT-code van Standard Chartered Botswana in Botswana

De belangrijkste SWIFT-code voor Standard Chartered Botswana in Botswana is SCHBBWGXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Botswana en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Standard Chartered Botswana in Botswana en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van SCHBBWGXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.