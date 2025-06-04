SWIFT-code van BBK in Bahrain

De belangrijkste SWIFT-code voor BBK in Bahrain is BBKUBHBMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bahrain en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij BBK in Bahrain en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BBKUBHBMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.