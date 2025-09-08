Gebruik AXISINBB425 bij het verzenden of ontvangen van internationale overschrijvingen naar AXIS BANK LIMITED in de hierboven vermelde stad en op het hierboven vermelde adres. Deze code identificeert de bank en het filiaal van de ontvanger, met name bij grensoverschrijdende overschrijvingen via het SWIFT-netwerk. Voor sommige landen en betaalmethoden is mogelijk geen SWIFT-code vereist, dus neem altijd contact op met de ontvanger of bank voordat u de overschrijving uitvoert.