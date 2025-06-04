Vergelijk de wisselkoers van RBS GBP met CNY
Overweegt u RBS te gebruiken voor uw overboeking van GBP naar CNY? Vergelijk de wisselkoersen en kosten van RBS om te ontdekken hoeveel u met Xe kunt besparen.
|Aanbieder
|Wisselkoers
|Overmakingskosten
|Ontvanger ontvangt
9.181900
|£0
¥9,181.90Nu versturen
We hebben nog geen RBS-koersen voor dit valutapaar, maar u kunt hun offerte wel vergelijken met de live koers van XE om potentiële besparingen te zien. Kom snel terug, we breiden onze data voortdurend uit.
We hebben nog geen RBS-koersen voor dit valutapaar, maar u kunt hun offerte wel vergelijken met de live koers van XE om potentiële besparingen te zien. Kom snel terug, we breiden onze data voortdurend uit.
Over Royal Bank of Scotland
RBS, opgericht in 1727 en met hoofdkantoor in Edinburgh, is een Schotse retail- en zakenbank binnen de NatWest Group. De bank biedt betaalrekeningen, hypotheken, kredieten aan het MKB, betalingen en vermogensdiensten aan, met een focus op Schotland en Noord-Engeland. Regionaal erfgoed en modern digitaal bankieren ondersteunen huishoudens en lokale ondernemingen.
Hoe snel gaat een overboeking van RBS GBP naar CNY?
De levertijden voor internationale overschrijvingen met RBS van Verenigd Koninkrijk naar China variëren afhankelijk van de betaalmethode en de transactietiming. Internationale bankoverschrijvingen duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. Factoren zoals feestdagen en veiligheidscontroles kunnen ook van invloed zijn op de levering. Controleer de uiterste tijden van Royal Bank of Scotland om vertragingen te voorkomen.
Wat zijn de overdrachtskosten van RBS naar ?
De kosten voor internationale geldtransfers van RBS van GBP naar CNY zijn afhankelijk van factoren zoals het overboekingsbedrag. Grotere overboekingen hebben meestal lagere kosten en gunstigere wisselkoersen. Bekijk de vergelijkingstabel om de kosten van RBS met die van Xe te vergelijken.
Waarom overmaken via Xe in plaats van via een traditionele bank?
Betere tarieven
Wij bieden consequent scherpe tarieven, waardoor u waar voor uw geld krijgt. Vergelijk ons met uw bank om het verschil te zien.
Lagere tarieven
Wij rekenen minder, dus u bespaart meer. Bovendien tonen we altijd alle kosten voordat u uw overboeking bevestigt, zodat u precies weet waar u voor betaalt.
Snellere overdrachten
De meeste overboekingen worden dezelfde dag nog verwerkt. We weten hoe belangrijk het is dat uw geld snel en betrouwbaar wordt geleverd.
Xe 24/5 deskundige wereldwijde overdrachtsondersteuning
Hulp nodig met uw internationale geldtransfer? Wij helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijke ondersteuning!
Draag meer over met de hogere online verzendlimieten van Xe
Wij bieden hogere limieten voor online overboekingen dan traditionele banken, waardoor u meer in één keer kunt overmaken. Zeg vaarwel tegen het splitsen van grotere bedragen en geniet van een eenvoudigere en efficiëntere manier om uw geld over te boeken.
Xe wordt vertrouwd door miljoenen mensen over de hele wereld
Klaar om te beginnen?
Je hebt de wisselkoersen van RBS vergeleken met die van Xe en het is tijd om de beste waarde voor je internationale geldtransfers te benutten. Je eerste overschrijving is slechts een paar klikken verwijderd - begin nu en haal meer uit je geld!
Veelgestelde vragen
De wisselkoers die RBS aanbiedt voor het omrekenen van Brits pond (GBP) naar Chinese yuan renminbi (CNY) kan een marge bevatten die boven de reële middenkoers ligt. Dit betekent dat u mogelijk minder Chinese yuan renminbi ontvangt dan verwacht. Gebruik onze vergelijkingstabel om te zien hoe de koers van RBS zich verhoudt tot die van Xe en andere aanbieders.
RBS kan vaste overboekingskosten, een percentage of beide in rekening brengen, afhankelijk van uw overboekingsmethode en bestemming. Deze kosten, samen met de wisselkoers, beïnvloeden hoeveel uw ontvanger ontvangt. Onze tool splitst de kosten op, zodat u ze kunt vergelijken met andere opties zoals Xe.
Overboekingen van Brits pond naar Chinese yuan renminbi met RBS duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. De verwerkingstijd is afhankelijk van sluitingstijden, feestdagen, het land van bestemming en de verwerkingstijden van de ontvangende bank. Xe biedt voor de meeste overboekingen dezelfde dag nog levering.
RBS kan dagelijkse of per-overschrijvingslimieten hanteren voor internationale overboekingen. Voor grotere bedragen moet u mogelijk ook naar een filiaal. Xe ondersteunt hogere online verzendlimieten, wat flexibiliteit en gemak biedt bij het internationaal overboeken van grotere bedragen.
Veel aanbieders, waaronder RBS, kunnen hun wisselkoersen aanpassen op basis van de marktomstandigheden. De wisselkoersen kunnen echter eenmaal per dag worden ingesteld of minder vaak worden aangepast dan die van speciale valutadiensten. Xe werkt de wisselkoersen live bij, waardoor u meer controle heeft over wanneer u verzendt.