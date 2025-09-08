Vergelijk de wisselkoers van Produbanco USD met CNY

Produbanco (Banco de la Producción), opgericht in 1978 en gevestigd in Quito, is een universele bank die bekend staat om haar zakelijke en commerciële bankactiviteiten, maar ook particuliere klanten bedient. De bank biedt rekeningen, betaalpassen, consumenten- en mkb-kredieten, handelsfinanciering, cashmanagement, treasury en digitale diensten. Als onderdeel van een regionale financiële groep verbindt Produbanco Ecuadoraanse bedrijven met grensoverschrijdende betalings- en financieringsmogelijkheden in Midden- en Latijns-Amerika.