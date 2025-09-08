Vergelijk de wisselkoers van PostBank Uganda UGX met CNY

PostBank Uganda, ontstaan uit een geschiedenis van postspaarbankieren en met hoofdkantoor in Kampala, richt zich op toegankelijk bankieren voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf. Het bedrijf biedt spaarrekeningen, betaalrekeningen, kaarten, geldovermakingen, digitale kanalen en kredieten voor micro- en kleine bedrijven, boeren en ambtenaren. Een uitgebreid netwerk van filialen en agenten ondersteunt financiële inclusie, overheidsprogramma's en dagelijkse betalingen in het hele land.