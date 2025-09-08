Vergelijk de wisselkoers van Postbank EUR met AUD

Postbank (Deutsche Bank) Met wortels in postspaarbanken en de moderne vorm die in de jaren 90 werd ontwikkeld, opereert Postbank als het retailmerk voor de massamarkt van Deutsche Bank. Het hoofdkantoor is gevestigd in Bonn en biedt dagelijkse rekeningen, creditcards, consumptieve leningen, hypotheken en spaarrekeningen, plus online en mobiel bankieren. Een uitgebreid netwerk van filialen en servicepunten, samen met de platforms van DB, ondersteunt gemakkelijk bankieren voor miljoenen klanten in heel Duitsland.