Vergelijk de wisselkoers van NBG Cyprus EUR met AUD

Nationale Bank van Griekenland (Cyprus) NBG Cyprus, opgericht in de jaren negentig als een lokaal onderdeel van een Griekse bankgroep, bediende particuliere, mkb- en zakelijke klanten vanuit Nicosia. De bank bood rekeningen, creditcards, leningen, handelsdiensten en vermogensproducten aan en verbond klanten met een breder regionaal netwerk. Een compacte aanwezigheid van filialen en ervaren adviseurs ondersteunden de dagelijkse bankzaken en grensoverschrijdende zaken op het eiland.