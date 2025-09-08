Vergelijk de wisselkoers van NBC CAD met CNY

National Bank of Canada (NBC), opgericht in 1859 en met hoofdkantoor in Montreal, is een toonaangevende Canadese bank met een leidend marktaandeel in Quebec en een groeiende landelijke aanwezigheid. De bank biedt retail- en zakelijke bankdiensten aan – rekeningen, creditcards, leningen en hypotheken, financiering voor het midden- en kleinbedrijf – plus vermogensbeheer en kapitaalmarktdiensten. Vestigingen in belangrijke regio's en robuuste digitale platforms ondersteunen huishoudens, ondernemers en middelgrote bedrijven.