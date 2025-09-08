Vergelijk de wisselkoers van Montepio EUR met JPY

Caixa Económica Montepio Geral, met wortels in Lissabon in 1844, is een bank met een gemeenschappelijk erfgoed. De bank biedt bankdiensten aan particulieren en het midden- en kleinbedrijf (deposito's, hypotheken, leningen voor particulieren en bedrijven, betalingen en digitale diensten) en ondersteunt daarnaast de sociaaleconomische sector. De bank bedient leden en gemeenschappen in het hele land.