Vergelijk de wisselkoers van MONETA CZK met EUR

MONETA Money Bank, opgericht eind jaren 90 en met hoofdkantoor in Praag, is een belangrijke kredietverstrekker voor de detailhandel en het MKB. De bank biedt rekeningen, creditcards, consumenten- en autoleningen, hypotheken, kredieten voor kleine bedrijven, zakelijke diensten en spaar- en beleggingsproducten. Een compact filiaal, uitgebreide toegang tot geldautomaten en een sterke mobiele bank zorgen voor een efficiënte, landelijke dienstverlening aan het grote publiek en ondernemende klanten.