Vergelijk de wisselkoers van Luminor Estonia EUR met ZAR

Luminor Bank AS (Estland) Luminor, opgericht in 2017 door de Baltische activiteiten van grote Scandinavische banken te bundelen, is een toonaangevende universele bank in Estland met hoofdkantoor in Tallinn. De bank bedient particulieren en bedrijven met rekeningen, creditcards, leningen en hypotheken, handelsdiensten, cashmanagement en digitaal bankieren, en coördineert de activiteiten in de Baltische staten. Een moderniseringsstrategie en regionale schaal ondersteunen exporteurs, huiseigenaren en middelgrote bedrijven.