Vergelijk de wisselkoers van Lloyds GBP met CNY

Lloyds Bank, opgericht in 1765, heeft haar hoofdkantoor in Londen, Verenigd Koninkrijk. Als een van de grootste en meest gerenommeerde financiële instellingen van het Verenigd Koninkrijk bedient Lloyds miljoenen klanten via een netwerk van vestigingen en digitale bankdiensten. Met een sterke aanwezigheid in particulier, zakelijk en commercieel bankieren biedt Lloyds een uitgebreid scala aan financiële diensten, waaronder dagelijks bankieren, hypotheken, sparen, leningen, vermogensbeheer en oplossingen voor zakelijk bankieren. Lloyds Bank maakt deel uit van Lloyds Banking Group, een van de toonaangevende financiële dienstverleners van het Verenigd Koninkrijk.