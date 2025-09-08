Vergelijk de wisselkoers van Laurentian Bank CAD met CNY

Laurentian Bank of Canada (Laurentian) Laurentian Bank, opgericht in 1846 en gevestigd in Montreal, is een middelgrote instelling gericht op retail- en zakelijk bankieren. De bank biedt betaal- en spaarrekeningen, hypotheken, persoonlijke en zakelijke leningen, apparatuurfinanciering en adviesdiensten. Laurentian is voornamelijk geconcentreerd in Quebec en richt zich op een aantal nationale niches. De bank combineert de ondersteuning van filialen en adviseurs met digitale platforms en bedient huishoudens, ondernemers en klanten in het middensegment.