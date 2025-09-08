Vergelijk de wisselkoers van La Banque Postale EUR met GBP

La Banque Postale, opgericht in 2006 vanuit het postnetwerk en met hoofdkantoor in Parijs, is een universele bank die particulieren, professionals en overheidsinstellingen bedient. De bank biedt dagelijkse bankzaken, spaarrekeningen, verzekeringen, hypotheken en financiering met een sociale impact. Een landelijke aanwezigheid van postkantoren en digitale platforms ondersteunt inclusie, lokale overheidsdiensten en initiatieven voor verantwoorde financiering in heel Frankrijk.