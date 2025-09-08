Vergelijk de wisselkoers van Addiko Bank EUR met JPY
Overweegt u Addiko Bank te gebruiken voor uw overboeking van EUR naar JPY? Vergelijk de wisselkoersen en kosten van Addiko Bank om te ontdekken hoeveel u met Xe kunt besparen.
Spreek vandaag nog met een valuta-expert. Wij kunnen de tarieven van concurrenten overtreffen.
|Aanbieder
|Wisselkoers
|Overboekingskosten
|Ontvanger ontvangt
167.267400
|€0
¥167,267.40Nu versturen
We hebben nog geen Addiko Bank-tarieven voor dit valutapaar, maar je kunt wel een offerte van Addiko Bank vergelijken met de live koers van Xe om mogelijke besparingen te zien. Kom snel terug, we breiden onze data voortdurend uit om je meer tarieven te bieden.
Over Addiko Bank
Addiko Bank is een gespecialiseerde bank die voornamelijk actief is in Zuidoost-Europa en diensten aanbiedt op het gebied van retail- en kleinzakelijke bankieren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Wenen, Oostenrijk. Addiko richt zich op eenvoudige, efficiënte bankoplossingen, waaronder consumptieve leningen, lopende rekeningen en digitale diensten. De bank legt de nadruk op eenvoud, snelheid en transparantie bij het voldoen aan de behoeften van klanten.
Hoe snel gaat een overboeking van Addiko Bank EUR naar JPY?
De levertijden voor internationale overschrijvingen met Addiko Bank van Euro-lidstaten naar Japan variëren afhankelijk van de betaalmethode en de transactietiming. Internationale bankoverschrijvingen duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. Factoren zoals feestdagen en veiligheidscontroles kunnen ook van invloed zijn op de levering. Controleer de uiterste tijden van Addiko Bank om vertragingen te voorkomen.
Wat zijn de overdrachtskosten van Addiko Bank naar ?
De kosten voor internationale geldtransfers van Addiko Bank van EUR naar JPY zijn afhankelijk van factoren zoals het overboekingsbedrag. Grotere overboekingen hebben meestal lagere kosten en gunstigere wisselkoersen. Bekijk de vergelijkingstabel om de kosten van Addiko Bank met die van Xe te vergelijken.
Waarom overmaken via Xe in plaats van via een traditionele bank?
Betere tarieven
Wij bieden consequent scherpe tarieven, waardoor u waar voor uw geld krijgt. Vergelijk ons met uw bank om het verschil te zien.
Lagere tarieven
Wij rekenen minder, dus u bespaart meer. Bovendien tonen we altijd alle kosten voordat u uw overboeking bevestigt, zodat u precies weet waar u voor betaalt.
Snellere overdrachten
De meeste overboekingen worden dezelfde dag nog verwerkt. We weten hoe belangrijk het is dat uw geld snel en betrouwbaar wordt geleverd.
Xe 24/5 deskundige wereldwijde overdrachtsondersteuning
Hulp nodig met uw internationale geldtransfer? Wij helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijke ondersteuning!
Draag meer over met de hogere online verzendlimieten van Xe
Wij bieden hogere limieten voor online overboekingen dan traditionele banken, waardoor u meer in één keer kunt overmaken. Zeg vaarwel tegen het splitsen van grotere bedragen en geniet van een eenvoudigere en efficiëntere manier om uw geld over te boeken.
Xe wordt vertrouwd door miljoenen mensen over de hele wereld
Klaar om te beginnen?
Je hebt de wisselkoersen van Addiko Bank vergeleken met die van Xe en het is tijd om de beste waarde voor je internationale geldtransfers te benutten. Je eerste overschrijving is slechts een paar klikken verwijderd - begin nu en haal meer uit je geld!
Veelgestelde vragen
De wisselkoers die Addiko Bank aanbiedt voor het omrekenen van Euro (EUR) naar Japanse yen (JPY) kan een marge bevatten die boven de reële middenkoers ligt. Dit betekent dat u mogelijk minder Japanse yen ontvangt dan verwacht. Gebruik onze vergelijkingstabel om te zien hoe de koers van Addiko Bank zich verhoudt tot die van Xe en andere aanbieders.
Addiko Bank kan vaste overboekingskosten, een percentage of beide in rekening brengen, afhankelijk van uw overboekingsmethode en bestemming. Deze kosten, samen met de wisselkoers, beïnvloeden hoeveel uw ontvanger ontvangt. Onze tool splitst de kosten op, zodat u ze kunt vergelijken met andere opties zoals Xe.
Overboekingen van Euro naar Japanse yen met Addiko Bank duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. De verwerkingstijd is afhankelijk van sluitingstijden, feestdagen, het land van bestemming en de verwerkingstijden van de ontvangende bank. Xe biedt voor de meeste overboekingen dezelfde dag nog levering.
Addiko Bank kan dagelijkse of per-overschrijvingslimieten hanteren voor internationale overboekingen. Voor grotere bedragen moet u mogelijk ook naar een filiaal. Xe ondersteunt hogere online verzendlimieten, wat flexibiliteit en gemak biedt bij het internationaal overboeken van grotere bedragen.
Veel aanbieders, waaronder Addiko Bank, kunnen hun wisselkoersen aanpassen op basis van de marktomstandigheden. De wisselkoersen kunnen echter eenmaal per dag worden ingesteld of minder vaak worden aangepast dan die van speciale valutadiensten. Xe werkt de wisselkoersen live bij, waardoor u meer controle heeft over wanneer u verzendt.