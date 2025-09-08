Vergelijk de wisselkoers van Addiko Bank EUR met JPY

Addiko Bank is een gespecialiseerde bank die voornamelijk actief is in Zuidoost-Europa en diensten aanbiedt op het gebied van retail- en kleinzakelijke bankieren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Wenen, Oostenrijk. Addiko richt zich op eenvoudige, efficiënte bankoplossingen, waaronder consumptieve leningen, lopende rekeningen en digitale diensten. De bank legt de nadruk op eenvoud, snelheid en transparantie bij het voldoen aan de behoeften van klanten.