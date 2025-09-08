Vergelijk de wisselkoers van ABC Luxembourg EUR met USD
Overweegt u ABC Luxembourg te gebruiken voor uw overboeking van EUR naar USD? Vergelijk de wisselkoersen en kosten van ABC Luxembourg om te ontdekken hoeveel u met Xe kunt besparen.
|Aanbieder
|Wisselkoers
|Overboekingskosten
|Ontvanger ontvangt
1.143700
|€0
$1,143.70Nu versturen
We hebben nog geen ABC Luxembourg-tarieven voor dit valutapaar, maar je kunt wel een offerte van ABC Luxembourg vergelijken met de live koers van Xe om mogelijke besparingen te zien. Kom snel terug, we breiden onze data voortdurend uit om je meer tarieven te bieden.
Over Agricultural Bank of China (Luxembourg) Branch
De vestiging van ABC, die sinds begin jaren negentig in Luxemburg actief is, ondersteunt de handel en investeringen tussen Europa en China. Het biedt oplossingen voor corporate banking, cashmanagement, handelsfinanciering, treasury en RMB, en verbindt Europese klanten met de Chinese en wereldwijde markt.
Hoe snel gaat een overboeking van ABC Luxembourg EUR naar USD?
De levertijden voor internationale overschrijvingen met ABC Luxembourg van Euro-lidstaten naar Verenigde Staten variëren afhankelijk van de betaalmethode en de transactietiming. Internationale bankoverschrijvingen duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. Factoren zoals feestdagen en veiligheidscontroles kunnen ook van invloed zijn op de levering. Controleer de uiterste tijden van Agricultural Bank of China (Luxembourg) Branch om vertragingen te voorkomen.
Wat zijn de overdrachtskosten van ABC Luxembourg naar ?
De kosten voor internationale geldtransfers van ABC Luxembourg van EUR naar USD zijn afhankelijk van factoren zoals het overboekingsbedrag. Grotere overboekingen hebben meestal lagere kosten en gunstigere wisselkoersen. Bekijk de vergelijkingstabel om de kosten van ABC Luxembourg met die van Xe te vergelijken.
Veelgestelde vragen
De wisselkoers die ABC Luxembourg aanbiedt voor het omrekenen van Euro (EUR) naar VS-dollar (USD) kan een marge bevatten die boven de reële middenkoers ligt. Dit betekent dat u mogelijk minder VS-dollar ontvangt dan verwacht. Gebruik onze vergelijkingstabel om te zien hoe de koers van ABC Luxembourg zich verhoudt tot die van Xe en andere aanbieders.
ABC Luxembourg kan vaste overboekingskosten, een percentage of beide in rekening brengen, afhankelijk van uw overboekingsmethode en bestemming. Deze kosten, samen met de wisselkoers, beïnvloeden hoeveel uw ontvanger ontvangt. Onze tool splitst de kosten op, zodat u ze kunt vergelijken met andere opties zoals Xe.
Overboekingen van Euro naar VS-dollar met ABC Luxembourg duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. De verwerkingstijd is afhankelijk van sluitingstijden, feestdagen, het land van bestemming en de verwerkingstijden van de ontvangende bank. Xe biedt voor de meeste overboekingen dezelfde dag nog levering.
ABC Luxembourg kan dagelijkse of per-overschrijvingslimieten hanteren voor internationale overboekingen. Voor grotere bedragen moet u mogelijk ook naar een filiaal. Xe ondersteunt hogere online verzendlimieten, wat flexibiliteit en gemak biedt bij het internationaal overboeken van grotere bedragen.
Veel aanbieders, waaronder ABC Luxembourg, kunnen hun wisselkoersen aanpassen op basis van de marktomstandigheden. De wisselkoersen kunnen echter eenmaal per dag worden ingesteld of minder vaak worden aangepast dan die van speciale valutadiensten. Xe werkt de wisselkoersen live bij, waardoor u meer controle heeft over wanneer u verzendt.