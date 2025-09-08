Vergelijk de wisselkoers van ABC Bank Mauritius MUR met GBP
Overweegt u ABC Bank Mauritius te gebruiken voor uw overboeking van MUR naar GBP? Vergelijk de wisselkoersen en kosten van ABC Bank Mauritius om te ontdekken hoeveel u met Xe kunt besparen.
Spreek vandaag nog met een valuta-expert. Wij kunnen de tarieven van concurrenten overtreffen.
|Aanbieder
|Wisselkoers
|Overboekingskosten
|Ontvanger ontvangt
We hebben momenteel geen gegevens voor deze valuta.
Over ABC Banking Corporation
ABC Banking Corporation, gelicentieerd in 2010 in Port Louis, bedient particuliere, MKB- en zakelijke klanten. Het bedrijf biedt deposito's, creditcards, leningen, handelsfinanciering, valuta, treasury, leasing en digitale kanalen. Als onderdeel van de ABC Group ondersteunt het bedrijf handel, logistiek en dienstverlening in Mauritius en de regio.
Hoe snel gaat een overboeking van ABC Bank Mauritius MUR naar GBP?
De levertijden voor internationale overschrijvingen met ABC Bank Mauritius van Mauritius naar Verenigd Koninkrijk variëren afhankelijk van de betaalmethode en de transactietiming. Internationale bankoverschrijvingen duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. Factoren zoals feestdagen en veiligheidscontroles kunnen ook van invloed zijn op de levering. Controleer de uiterste tijden van ABC Banking Corporation om vertragingen te voorkomen.
Wat zijn de overdrachtskosten van ABC Bank Mauritius naar ?
De kosten voor internationale geldtransfers van ABC Bank Mauritius van MUR naar GBP zijn afhankelijk van factoren zoals het overboekingsbedrag. Grotere overboekingen hebben meestal lagere kosten en gunstigere wisselkoersen. Bekijk de vergelijkingstabel om de kosten van ABC Bank Mauritius met die van Xe te vergelijken.
Waarom overmaken via Xe in plaats van via een traditionele bank?
Betere tarieven
Wij bieden consequent scherpe tarieven, waardoor u waar voor uw geld krijgt. Vergelijk ons met uw bank om het verschil te zien.
Lagere tarieven
Wij rekenen minder, dus u bespaart meer. Bovendien tonen we altijd alle kosten voordat u uw overboeking bevestigt, zodat u precies weet waar u voor betaalt.
Snellere overdrachten
De meeste overboekingen worden dezelfde dag nog verwerkt. We weten hoe belangrijk het is dat uw geld snel en betrouwbaar wordt geleverd.
Xe 24/5 deskundige wereldwijde overdrachtsondersteuning
Hulp nodig met uw internationale geldtransfer? Wij helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijke ondersteuning!
Draag meer over met de hogere online verzendlimieten van Xe
Wij bieden hogere limieten voor online overboekingen dan traditionele banken, waardoor u meer in één keer kunt overmaken. Zeg vaarwel tegen het splitsen van grotere bedragen en geniet van een eenvoudigere en efficiëntere manier om uw geld over te boeken.
Xe wordt vertrouwd door miljoenen mensen over de hele wereld
Klaar om te beginnen?
Je hebt de wisselkoersen van ABC Bank Mauritius vergeleken met die van Xe en het is tijd om de beste waarde voor je internationale geldtransfers te benutten. Je eerste overschrijving is slechts een paar klikken verwijderd - begin nu en haal meer uit je geld!
Veelgestelde vragen
De wisselkoers die ABC Bank Mauritius aanbiedt voor het omrekenen van Mauritiaanse roepie (MUR) naar Brits pond (GBP) kan een marge bevatten die boven de reële middenkoers ligt. Dit betekent dat u mogelijk minder Brits pond ontvangt dan verwacht. Gebruik onze vergelijkingstabel om te zien hoe de koers van ABC Bank Mauritius zich verhoudt tot die van Xe en andere aanbieders.
ABC Bank Mauritius kan vaste overboekingskosten, een percentage of beide in rekening brengen, afhankelijk van uw overboekingsmethode en bestemming. Deze kosten, samen met de wisselkoers, beïnvloeden hoeveel uw ontvanger ontvangt. Onze tool splitst de kosten op, zodat u ze kunt vergelijken met andere opties zoals Xe.
Overboekingen van Mauritiaanse roepie naar Brits pond met ABC Bank Mauritius duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. De verwerkingstijd is afhankelijk van sluitingstijden, feestdagen, het land van bestemming en de verwerkingstijden van de ontvangende bank. Xe biedt voor de meeste overboekingen dezelfde dag nog levering.
ABC Bank Mauritius kan dagelijkse of per-overschrijvingslimieten hanteren voor internationale overboekingen. Voor grotere bedragen moet u mogelijk ook naar een filiaal. Xe ondersteunt hogere online verzendlimieten, wat flexibiliteit en gemak biedt bij het internationaal overboeken van grotere bedragen.
Veel aanbieders, waaronder ABC Bank Mauritius, kunnen hun wisselkoersen aanpassen op basis van de marktomstandigheden. De wisselkoersen kunnen echter eenmaal per dag worden ingesteld of minder vaak worden aangepast dan die van speciale valutadiensten. Xe werkt de wisselkoersen live bij, waardoor u meer controle heeft over wanneer u verzendt.